LIG넥스원, 함대공유도탄-II 조립·점검장 준공..."K-방산 유도무기 완성 박차"

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LIG넥스원(대표이사 신익현)은 함대공유도탄-II 유도탄 조립/점검장 준공식을 개최했다고 5일 밝혔다. 함대공유도탄-II는 한국형 차기 구축함(KDDX)에 탑재해 적 항공기나 순항유도탄의 위협에 대해 아군 함정의 생존성을 보장하기 위한 대공방어 유도무기를 개발하는 사업이다.
이번 준공식은 LIG넥스원이 지난 2024년 방위사업청과 함대공유도탄-II 체계개발사업 계약을 체결한 이래 약 2년 만에 이뤄진 것이다. 최첨단 무기체계 개발에 최적화된 전용 설비를 갖춤으로써, 그동안 축적한 연구개발 역량을 총결집해 오는 2030년까지 아군 함정 방어의 첨병이 될 고품질 K-방산 유도무기의 완성에 더욱 박차를 가할 방침이다.
신익현 LIG넥스원 대표이사는 "육‧해‧공을 아우르는 유도무기 전 분야의 기술력과 인프라를 기반으로 현재 개발이 진행 중인 장거리공대지, 단거리공대공유도탄을 비롯해 향후 장거리공대공유도탄에 이르기까지 차세대 무기체계 확보에도 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
