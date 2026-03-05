[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 3월 5일

◆상임위원회
10:00 대미투자특별법처리를위한특별위원회 법안심사소위원회 / 본관 431호
◆의원실 세미나
10:00 이용우 의원실 등, 비정규직 여성 진행자는 뉴스의 꽃인가: 프리랜서 아나운서/기상캐스터 노동실태 토론회 / 의원회관 제6간담회의실
10:00 서삼석 의원실 등, 2026 한반도 산림협력 정책방향 국회세미나 / 국회도서관 소강당
10:00 안상훈 의원실, 국가구강검진 의무화 및 구강검진 강화를 위한 파노라마 촬영 도입 국회토론회 / 의원회관 제5간담회의실
10:00 김현정 의원실, 디지털자산 법인시장 개방과 신뢰 인프라 구축 과제 학술 컨퍼런스 / 의원회관 제7간담회의실
10:00 김소희 의원실 등, 오버투어리즘 대응을 위한 주거지역 관광사업 관리의 한계와 개선 방향 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 유상범 의원실 등, 주주행동주의 시대, 기업을 흔드는 상법 개정 대응 전략 / 의원회관 제2간담회의실
10:00 황운하 의원실 등, 청소년 SNS·스마트폰 과의존, 어떻게 대응할 것인가 / 의원회관 제1간담회의실
14:00 박희승 의원실 등, 노인 돌보미 봉사시간 저축은행 설립 제안 세미나 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 고민정 의원실 등, 대한민국교육 무엇을 놓치고 있나: 학생 삶의 질과 시민성을 중심으로 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 신장식 의원실 등, 성평등임금공시제 도입을 위한 글로벌 사례 공유 컨퍼런스 / 의원회관 제1소회의실
14:00 김상욱 의원실 등, 통일 패러다임의 새로운 전환 / 의원회관 신관 제3세미나실
◆소통관 기자회견
09:20 신미연 대변인, [진보당 정례브리핑]
09:40 김정호 의원, [정책 현안 기자회견]
10:00 김준혁 의원, [미래교육자치위원회 기자회견]
10:20 박주민 의원, [현안 기자회견]
10:40 이용우 의원, [조선하청노동자 원청교섭 촉구 기자회견]
11:00 송재봉 의원, [시민사회활성화 입법 촉구 기자회견]
11:20 정혜경 의원, [한국타이어 사내하청지회 노동자 규탄 기자회견]
13:20 손솔 의원, [여성의 날 차별금지법 기자회견]
13:40 손솔 의원, [성평등임금공시제 기자회견]
14:00 조인철 의원, [유엔아동권리위원회 일반논평 제25호 기자회견]
14:20 김소희 의원, [서울시의원 오디션 출마선언 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
- 공개일정 없음
*한병도 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표·송언석 원내대표
09:30 현장 의원총회 / 청와대 사랑채 앞 분수대
14:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
◆조국혁신당
*조국 당대표·서왕진 원내대표
09:30 최고위원회 회의 / 국회 본관 당회의실(224호)
11:00 2026 지방선거, 정치개혁 촉구 시민대행진 / 서울 영등포역 앞 광장
*서왕진 원내대표
14:00 (잠정) 본회의 / 국회 본회의장
◆개혁신당
*이준석 당대표·천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
