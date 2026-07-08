현대백화점, 국가고객만족도 백화점 부문 5년 연속 1위

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점이 8일 NCSI 백화점 부문 5년 연속 1위를 차지했다.
- 고객 환대 중심의 현장 서비스 혁신이 높은 평가를 받았다.
- 폐비닐 재활용 등 고객 참여형 ESG 활동도 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 현대백화점이 한국생산성본부가 주관하는 국가고객만족도(NCSI) 평가에서 백화점 부문 5년 연속 1위를 차지했다.
현대백화점은 2026년 국가고객만족도 평가에서 백화점 부문 1위에 선정됐다고 8일 밝혔다. 지난 2022년 처음 정상에 오른 이후 올해까지 5년 연속 1위 자리를 지켰다.
국가고객만족도는 한국생산성본부가 기업의 제품과 서비스에 대한 고객의 기대 수준과 체감 품질, 가치 등을 종합적으로 평가해 발표하는 지표다. 현대백화점은 '고객 환대'를 핵심 가치로 내세워 추진한 현장 중심 서비스 혁신과 고객 경험 관리 활동에서 높은 평가를 받았다고 설명했다.
현대백화점은 최근 현장 직원들이 서비스 개선 아이디어를 직접 제안하는 '서비스 프로젝트 101'을 신설했다. 실제 매장에서 근무하는 직원의 의견을 바탕으로 고객이 체감할 수 있는 개선 과제를 발굴하기 위해서다.
고객 의견을 수렴하는 '고객 행복 인사이트 위원회'도 운영하고 있다. 고객이 제시한 쇼핑 환경과 서비스 관련 의견을 분석해 개선 과제를 도출하고, 이를 전사에 공유해 현장에 적용한다. 자체 개발한 서비스 지표인 'SAI'를 활용해 방문 고객을 대상으로 모바일 만족도 조사도 실시한다.
고객 참여형 ESG 활동도 확대하고 있다. 2015년부터 '365 리사이클 캠페인'을 통해 패딩과 휴대전화, 플라스틱 장난감 등 재활용이 어려운 자원을 수거하고 있다. 지난해에는 수거한 패딩으로 업사이클 다운베스트를 제작해 고객이 한 벌을 구매하면 한 벌을 기부하는 캠페인을 진행했다.
HD현대오일뱅크와는 백화점과 아울렛에서 발생한 폐비닐을 폐기물 수거용 봉투로 재활용하는 체계를 구축했다. 현재까지 폐비닐 200톤을 활용해 비닐봉투 40만장을 제작하고 지역사회에 무상 공급했다.
현대백화점 관계자는 "최고의 쇼핑 경험은 좋은 상품뿐 아니라 진심 어린 서비스와 세심한 배려에서 시작한다"며 "고객 환대 문화와 ESG 경영을 강화해 대표 라이프스타일 플랫폼으로 자리매김하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com