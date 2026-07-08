[로펌이슈] 율촌, 전 경기남부청 광역범죄수사대장 한원횡 변호사 영입

AI 핵심 요약beta
- 법무법인 율촌이 8일 한원횡 변호사를 영입했다.
- 한 변호사는 20여 년간 경찰 요직을 거치며 강력범죄·중대재해·사이버수사 경험을 쌓았다.
- 율촌은 그의 합류로 기업 형사·중대재해·사이버범죄 대응 역량 강화를 기대하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 율촌이 경기남부경찰청 광역범죄수사대장을 지낸 한원횡 변호사(사법연수원 34기)를 영입하며 기업 형사 및 중대재해 대응 역량 강화에 나섰다.
율촌은 한 변호사를 영입해 기업 수사 대응과 중대재해, 산업안전, 사이버범죄 분야 자문 역량을 한층 확대했다고 8일 밝혔다.
한 변호사는 고려대학교 법학과를 졸업하고 고려대학교 법무대학원에서 조세법학 석사학위를 취득했다. 2005년 경찰에 임용된 이후 부산 북부경찰서 수사과장을 시작으로 경찰청 수사국 수사구조개혁팀, 서울 구로경찰서 수사과장, 영등포경찰서 형사과장 등 주요 수사 보직을 거쳤다.
2015년 총경으로 승진한 뒤에는 전남경찰청과 인천경찰청 수사부 1과장, 경기 안산단원경찰서장, 경찰대학 학생과장, 경찰청 인권보호담당관 등을 역임하며 수사와 조직 운영, 정책 분야에서 경험을 쌓았다.
이후 서울 중랑경찰서장과 서울경찰청 형사과장·사이버수사과장, 경기남부경찰청 형사과장, 광역범죄수사대장을 맡아 강력범죄를 비롯해 중대재해, 각종 안전사고, 사이버범죄 수사와 지휘를 총괄했다. 20여 년간 일선 수사부서에서 근무하며 기업 대상 수사와 형사 리스크 대응 분야의 전문성을 축적했다는 평가를 받는다.
율촌은 한 변호사의 합류로 기업활동 과정에서 발생하는 중대재해와 산업안전 사건, 사이버범죄 등에 대한 경찰 수사 대응 역량이 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.
abc123@newspim.com