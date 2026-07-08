효성, AI융합연구원 신설...초대 원장 맹성현 카이스트 교수

AI 핵심 요약beta
- 효성그룹은 8일 AI 대전환 위해 AI융합연구원 신설했다.
- 효성은 맹성현 카이스트 명예교수를 초대 연구원장 겸 부사장으로 영입했다.
- 효성은 AI를 주력 계열사 신제품·신사업 핵심 동력으로 삼아 적용·융합형 연구개발을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 효성그룹은 본격적인 AI 대전환(AX)을 추진하기 위해 'AI융합연구원'을 신설했다고 8일 밝혔다. 초대 연구원장으로는 맹성현 카이스트 명예교수를 부사장으로 영입했다.
맹 원장은 시라큐스 대학, 카이스트 전산학부 교수 출신으로 의미 기반 정보검색, 텍스트 마이닝, 자연어처리, 언어 모델링 분야를 30여 년간 선도해 온 AI 기술 전문가다. 맹 원장은 지난 8개월간 효성의 AI 담당 고문으로 활동하며 회사의 디지털 전환 방향성 자문과 임직원들의 AI 역량 향상을 위한 특강들을 진행해 왔다.
AI융합연구원은 지난 60여 년간 중공업, 섬유, 화학 등 제조업 중심의 사업을 탄탄하게 키워온 효성이 본격적인 AI 시대를 맞아, 최신 AI 기술을 기존 사업에 접목하고 시너지를 극대화하기 위해 '적용·융합형 연구개발'을 전폭적으로 추진할 예정이다.
특히 AI를 단순한 업무 효율화나 비용 절감용 도구가 아니라 효성중공업, 효성티앤씨, 효성화학 등 그룹 주력 계열사의 고부가가치 신제품 개발과 미래 신사업 설계·실행을 최전선에서 이끄는 핵심 동력으로 리드할 계획이다.
tack@newspim.com