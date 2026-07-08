신한투자증권, 뮤직카우인베스트와 음원 IP 인수·조각투자 상품 MOU

AI 핵심 요약beta
- 신한투자증권은 8일 뮤직카우인베스트와 음원IP 인수·조각투자 MOU를 체결했다
- 양사는 400억 규모 음원IP 펀드를 조성해 하반기 매입 완료 후 4분기 거래소 개장 전까지 조각상품을 발행·유통할 계획이다
- 신한투자증권은 실물자산 기반 조각투자 사업을 확대하고 향후 1000억 이상 규모의 장기 펀드 로드맵을 구축할 방침이다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 신한투자증권은 8일 뮤직카우인베스트와 음원 IP 인수 및 조각투자 상품 발행을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다.
신한투자증권에 따르면 이번 MOU는 토큰증권(STO) 제도화와 조각투자 장외거래소 출범을 앞두고 발행 시장의 공급 확대와 유통 활성화를 선제적으로 준비하기 위해 체결됐다.
양사는 MOU를 통해 대규모 음원 IP 인수 프로젝트를 공동 추진한다. 신한투자증권은 프로젝트펀드 GP로서 약 400억 원 규모의 음원 IP 펀드 1호를 결성하고, 뮤직카우는 자체적인 음원 가치평가 및 우량 IP 소싱 역량을 바탕으로 인수 대상 자산을 선별한다.
인수된 음원 IP는 향후 뮤직카우인베스트를 통해 조각투자 상품으로 발행돼 조각투자 장외거래소에서 유통될 예정이며, 양사는 올해 하반기 중 음원 IP 매입을 완료하고 4분기 거래소 개장 이전까지 상품 발행을 마무리한다는 목표다.
신한투자증권은 전통적인 대출·프로젝트파이낸싱(PF) 중심 금융을 넘어, 음악 저작권·미술품 등 실물 자산을 기반으로 한 조각투자와 모험자본 분야의 신규 사업 가능성을 모색하고 있다. 이러한 방향성 아래 이번 협약은 혁신 산업과 콘텐츠 분야에 대한 자금 공급을 단계적으로 확대하기 위한 생산적 금융 전략의 출발점이라는 설명이다.
양사는 음원 IP 인수 이후 조기 유통 및 회수를 통한 재투자 구조를 구축하고, 음원 제작사·플랫폼·저작권 보유사 등과의 협업 모델도 단계적으로 확대해 나갈 계획이다. 또한 1호 펀드 성과를 바탕으로 조각상품 투자 대상을 확대하고, 1000억원 이상 규모의 Continuation Fund 장기 로드맵을 구축할 계획이다.
신한투자증권 관계자는 "STO 장외거래소 출범을 앞두고 발행 자산의 질과 규모가 시장 성패를 좌우할 것"이라며 "증권사의 IB 역량과 콘텐츠 전문 플랫폼의 결합은 조각투자 생태계에서 상징적인 사례가 될 수 있다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com