우정바이오, '콜마바이오텍'으로 사명 변경

AI 핵심 요약beta
- 우정바이오가 8일 임시주총을 열고 사명을 콜마바이오텍으로 변경했다
- 콜마바이오텍은 기존 바이오 인프라·CRO 경쟁력 강화와 함께 화장품 원료·동물약 등 신규 사업을 확대한다
- 화장품 CDMO 역량을 접목해 바이오 리서치 파운드리 모델을 고도화하고 콜마그룹 바이오 성장을 이끄는 기업을 지향한다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 우정바이오는 임시주주총회를 열고 사명을 '콜마바이오텍'으로 변경했다고 8일 밝혔다.
이번 사명 변경은 지난 3월 콜마홀딩스 편입 이후 추진하는 브랜드 통합의 일환으로, 사업 정체성을 강화하고 미래 성장 기반을 확대하기 위해 이뤄졌다.
콜마바이오텍은 바이오 인프라 구축·운영과 비임상 임상시험수탁기관(CRO) 기반 바이오 클러스터 등 기존 핵심 사업의 경쟁력을 강화하는 한편, 화장품 원료와 동물용 의약품, 원료의약품, 식품 원료 등 신규 사업으로 사업 영역을 확대할 계획이다.
또 기존 바이오 연구개발 지원 역량에 화장품 위탁개발생산(CDMO) 사업을 통해 축적한 연구개발 역량과 인프라를 접목해 새로운 성장동력을 확보하고, 바이오 분야 고객과 함께 성장하는 '바이오 리서치 파운드리(Bio Research Foundry)' 사업 모델도 고도화할 방침이다.
문병석 대표는 "콜마바이오텍이라는 새 이름에는 바이오 기술 기반의 혁신과 성장 의지를 담았다"며 "기존 사업의 경쟁력을 높이는 동시에 신규 사업을 적극 육성해 콜마그룹의 바이오 사업 성장을 이끄는 기업으로 도약하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com