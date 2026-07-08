진에어, 연중 최대 특가 프로모션 '진마켓' 실시…항공권 최대 96% 할인

AI 핵심 요약beta
- 진에어가 13일부터 16일까지 최대 96% 할인 진마켓을 진행했다
- 카카오페이·네이버페이·Visa 등 결제시 추가 할인과 신규·기존 회원 대상 쿠폰과 트래블백을 제공했다
- 몽키트래블 제휴로 여행상품 최대 20% 할인과 포인트·추가 수하물 혜택을 제공했다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 진에어가 오는 13일부터 16일까지 4일간 연중 최대 규모 할인 프로모션 '진마켓'을 진행한다고 8일 밝혔다.
이번 프로모션은 7월 13일부터 내년 3월 27일 사이에 운항하는 국내외 56개 노선을 대상으로 한다. 항공권 운임을 최대 96% 할인하며, 즉시 출발 가능한 편부터 내년 봄 여행을 미리 예약하는 얼리버드편까지 다양하게 구성했다.
결제 수단별 추가 할인도 제공한다. 카카오페이, 네이버페이, 삼성카드, Visa 등으로 결제 시 추가 할인과 포인트 적립을 받을 수 있다. 특히 15일과 16일에는 진에어페이에 등록된 Visa카드로 20만원 이상 결제하면 5만원을 즉시 할인해준다.
신규 가입 회원에게는 국제선 5000원 운임 할인쿠폰과 패션·뷰티 매거진 '얼루어 코리아'와 협업한 '뷰티 트래블백'을 증정한다. 기존 회원도 마케팅 수신 동의를 완료하면 트래블백을 받을 수 있다.
동남아 전문 여행사 '몽키트래블'과의 제휴를 통해 골프, 숙박, 투어 등 상품을 최대 20% 할인받을 수 있는 쿠폰을 제공한다. 진마켓 기간 항공권을 예매한 고객은 몽키트래블 5000포인트 적립과 국제선 위탁 수하물 5kg 무료 쿠폰을 받는다. 이 쿠폰을 사용하면 기본 제공되는 15kg에 추가 5kg을 더해 총 20kg의 수하물을 부칠 수 있다.
공개된 티저 페이지에서는 쿠폰 사전 다운로드와 회원가입, 탑승객 정보 및 결제 수단 등록을 미리 할 수 있다. 이를 통해 본 세일 오픈 시 예매 절차를 빠르게 진행할 수 있다.
yuniya@newspim.com