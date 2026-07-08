현대차증권, 19일까지 대학생 서포터즈 3기 모집

AI 핵심 요약beta
- 현대차증권이 8일 대학생 서포터즈3기 모집을 시작했다
- 콘텐츠 제작 서포터즈는 3개월간 브랜드 홍보 활동을 한다
- 월40만원 활동비와 공동 목표 달성 추가 보상을 제공한다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 현대차증권은 오는 19일까지 '대학생 서포터즈 3기'를 모집한다고 8일 밝혔다.
현대차증권 서포터즈는 MZ세대와의 소통 강화를 위해 시작된 브랜드 캠페인의 일환으로, 콘텐츠 기획 및 영상 제작에 관심 있는 대학생을 대상으로 한다. 3기 서포터즈는 1차 서류 심사와 2차 면접을 거쳐 최종 12명을 선발할 예정이다.
선발된 서포터즈는 9월 3일 발대식을 시작으로 오는 11월까지 약 3개월간 활동을 이어간다. 현대차증권 브랜드 홍보와 온·오프라인 콘텐츠 제작을 위한 다양한 활동에 참여할 예정이며, 월간 미션과 워크숍 활동도 수행할 계획이다.
서포터즈 전원에게는 월 40만원의 활동비와 수료증이 제공되며, 최종 우수 활동자에게는 별도 시상이 있을 예정이다. 이외에도 이번 3기 서포터즈에서는 새롭게 공동 스트레치 골 시스템을 도입해 공동으로 특정 목표를 달성할 경우 단계별 추가 보상 혜택도 주어진다.
현대차증권 서포터즈는 모집 포스터의 QR코드를 통해 온라인으로 지원 가능하며, 60초 분량의 자기소개 영상을 별도로 제출해야 한다. 이밖에 관련된 자세한 사항은 현대차증권 서포터즈 운영국으로 문의하면 된다.
김재정 현대차증권 WM사업실장은 "대학생 서포터즈는 현대차증권만의 콘텐츠 경쟁력과 영향력 확대에 일조하고 있다"며 "앞으로도 새로운 시각과 아이디어를 브랜드 활동에 반영해 고객과의 접점을 지속적으로 넓혀 나가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com