투바투, 신보 오프라인 청음회 개최…팬들에게 먼저 들려준다

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 투모로우바이투게더(투바투, TXT)가 내달 신보 발매에 앞서 팬들에게 신곡을 가장 먼저 들려준다.
투모로우바이투게더는 지난 25일 글로벌 팬커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 미니 8집 '7TH 이어(YEAR): 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' 앨범 프리뷰 이벤트 개최 소식을 알렸다.
행사는 오는 3월 31일 서울 성동구 성수율 뮤직에서 3회에 걸쳐 열린다. 이번 오프라인 청음회는 투모로우바이투게더의 신보 전곡을 가장 먼저 만날 수 있는 특별한 자리다.
다섯 멤버가 소속사 빅히트 뮤직과 재계약 이후 처음 선보이는 단체 음반인 만큼 더욱 의미 있는 시간이 될 전망이다.
행사는 몰입형 청음 공간 성수율 뮤직에서 진행된다. 또한 현장에는 새 음반과 연계된 미니멀한 포토존이 마련돼 방문객에게 특별한 경험을 선사할 예정이다.
투모로우바이투게더는 4월 13일 오후 6시 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'를 발매한다.
같은 날 오후 8시에는 고려대학교 화정체육관에서 컴백 쇼케이스를 열고 팬들과 만난다.
alice09@newspim.com