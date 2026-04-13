[핌in현장] 투모로우바이투게더, 굳건한 완전체 활동…"빌보드 1위가 목표"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 투모로우바이투게더가 마의 7년이라고 불리는 시기를 넘어 완전체로 다시 한번 팬들과 함께 한다.

투로모루바이투게더가 13일 서울 성북구에 위치한 고려대학교 화정체육관에서 새 앨범 '7TH: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "계약 이후 첫 앨범이라 감회가 새롭다. 멋있는 모습 보여드릴 것"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 투모로우바이투게더(TXT)가 13일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 열린 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다 2026.04.13 khwphoto@newspim.com

이번 앨범은 멤버 전원이 빅히트뮤직과 재계약 체결 후 첫 컴백으로, 데뷔 후 7년 동안 느꼈던 내면의 미래에 대한 불확실성을 '가시'에 비유했다. 타이틀곡 '하루에 하루만 더(스틱 위드 유·Stick With You)'는 이별을 준비하는 너와 헤어질 수 없는 나의 감정을 그렸다.

이날 연준은 "재계약 이후 첫 컴백이라 데뷔하는 마음으로 열심히 준비했다. 어떻게 봐주실지 궁금하고 기대된다. 많은 관심 부탁드린다"며 소감을 전했다.

수빈은 타이틀곡에 대해 "끝이 보이는 사랑을 붙잡고 싶어 하는 애절한 사랑을 담았다. 애절하고 멋있는 모습 보여드릴 것"이라고 말했다. 범규는 "이번 곡은 꿈을 붙잡고 나아가겠다는 저희의 의미도 있다. 퍼포먼스에도 공을 많이 들였다. 재미있게 봐주셨으면 좋겠다"고 당부했다.

휴닝카이는 "새 앨범은 지난 7년 재계약을 거치며 느낀 저희의 실제 감정에 집중했다. 그동안 소년의 성장서사를 보여드렸다면 이제는 저희가 직접 화자가 된 것이 특징"이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 투모로우바이투게더(TXT)가 13일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 열린 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. 2026.04.13 khwphoto@newspim.com

이어 연준은 "저희 이야기를 직접 담다 보니 참여도나 응집력이 어느 때보다 높았다. 저희 멤버들 의견이 굉장히 많이 반영된 앨범"이라며 "재계약도 잘 하고 8년차가 됐지만, 마냥 화려하진 않았다. 미래에 대한 불안, 더 높이 가고 싶다는 갈망도 있었다. 그런 감정을 담아냈다"고 말했다.

특히 범규는 "지난 활동을 되돌아보면기쁜 순간도 많았지만 불안하고 고민한 순간도 많았다고 생각한다. 그런 감정을 이번 앨범에 솔직하게 담아내고 싶었다"고 부연했다.

투모로우바이투게더는 데뷔 초부터 길고 독특한 제목으로 이목을 사로잡은 바 있다. '어느날 머리에서 뿔이 자랐다'를 비롯해 '9와 4분의 3 승강장에서 널 기다려' 등이 제목이었던 만큼, 신보 '가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'는 이들의 데뷔 초를 떠올리게 되는 앨범이 됐다.

이에 휴닝카이는 "저도 역시 듣자마자 반가웠다. 데뷔 초 서정적이면서도 긴 제목이 화제가 됐었다. 긴 제목에서 '투바투답다'라는 말을 들었는데, 확실히 저희 색깔을 낸 것 같다"고 답했다.

태현은 "이번 앨범은 녹음 과정부터 어려웠다. 정말 다양한 버전으로 녹음을 했다. 프로듀서 분들과 많이 고민하면서 좋은 작품 만들어 냈던 것 같다"며 만족감을 내비쳤다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 투모로우바이투게더(TXT)가 13일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 열린 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. 2026.04.13 khwphoto@newspim.com

이들은 재계약 이후 첫 컴백인 만큼, 어느덧 8년차가 됐다. 멤버들은 매 답변마다 끈끈한 팀워크를 자랑했다. 범규는 "가장 중요한 것은 팀을 1순위로 생각하는 마음이라고 생각한다"고 말했고, 태현은 "각자의 역할을 이해하면서 부족한 부분을 채워나가는 게 팀워크라고 생각한다. 저희가 가장 잘 하는 부분"이라고 강조했다.

특히 태현은 "재계약을 할 때 멤버들과 이견을 맞추는데 한시간이 채 걸리지 않았다. 함께 활동하고 싶은 마음이 너무 컸다. 팬들에게도 빨리 알려드리고 싶어서 콘서트에서 먼저 이야기를 드리기도 했다. 아무래도 재계약이 처음이라, 바로 직속 선배인 방탄소년단 RM 선배를 찾아가서 조언을 구하기도 했다"고 덧붙였다.

재계약까지 오랜 시간이 걸리진 않았지만 7년 간의 활동이 순탄했던 것만은 아니었다. 연준은 "팀 활동 하면서 힘든 순간은 많았다. 다만 위기라고 느낀 시간은 없었다. 힘들었지만 재미있었고, 팀에 대한 확고함이 있었다"고 답했다.

수빈은 "멤버들에게 많이 익숙해져 있었는데, 재계약을 논의한 후에 소중함을 다시 느끼게 됐다. 힘든 기간이라고 하면, 데뷔 후 1년 만에 코로나 팬데믹이 터져서 모든 게 중단됐던 시기가 있었다. 그때가 가장 힘들었다"고 회상했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 투모로우바이투게더(TXT)가 13일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 열린 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때' 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다 2026.04.13 khwphoto@newspim.com

연준은 "이번 앨범을 준비하는 시기에 번아웃이 왔었다. 저에 대한 고민과 팀에 대한 고민을 깊게 할 시기가 있었다. 그러면서 저라는 사람을 많이 알아가게 됐다. 의미있는 시간을 보내면서 배우고 듣는 시간을 보냈다. 인간으로, 아티스트로서 한 단계 성장할 수 있게 됐다. 그러면서 정말 팀이 중요하다는 걸 다시 깨닫게 됐다"라며 끈끈한 팀워크를 과시했다.

특히 휴닝카이는 "투모로우바이투게더라는 팀이 가진 힘이 너무 강하다고 생각한다. 저희 팀은 끝까지 더 올라갈 수 있다고 생각하기 때문에 앞으로도 서로 사랑하며 활동하는 것이 목표"라고 강조했다.

끝으로 투모로우바이투게더는 "이번에 멤버들과 이야기를 많이 한 것은 건강하고 행복하게 하는 것이다. 다만, 기대하는 성과를 말하자면 빌보드 1위를 하고 싶다"고 덧붙였다.

투모로우바이투게더의 '7TH: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'에는 타이틀곡 '하루에 하루만 더'를 포함해 '베드 오브 쏜즈(Bed of Thorns)', '테이크 미 투 너바나(Take Me To Nirvana)', '소 왓(So What)', '21st 센츄리 로맨스(21st Century Club)', '다음의 다음'까지 총 5곡이 수록됐다.

alice09@newspim.com