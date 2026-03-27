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'KCON LA 2026' 막강 라인업 공개...NCT127·제베원·투바투 출격

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엠카운트다운 헤드라이너 확정
K뷰티·K스토리 아우르는 초대형 축제 예고

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CJ ENM이 2012년부터 개최해 온 글로벌 페스티벌 'KCON(케이콘)'이 전초지인 미국 LA에서 한층 업그레이드된 프로그램을 선보인다고 27일 밝혔다.

CJ ENM은 'KCON LA 2026'의 풍성해진 프로그램과 함께 무대를 꾸밀 아티스트 라인업을 공개했다. 탄탄한 실력을 바탕으로 미국에서도 견고한 입지를 굳힌 글로벌 K팝 스타들이 대거 출연을 확정 지었다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = KCON LA 2026, 아트워크 [사진=CJ ENM] 2026.03.27 taeyi427@newspim.com

이번에 발표된 '엠카운트다운' 라인업에는 올데이 프로젝트, 알파드라이브원, 아일릿, 이즈나, JO1, 킥플립, 미야오, NCT 127, 피원하모니, SANTOS BRAVOS, 태용(NCT), 투모로우바이투게더, 트레저, 연준(투모로우바이투게더), 제로베이스원, 앤팀이 이름을 올렸다.

'X STAGE' 라인업으로는 프롬트웬티 & 헬로글룸, 키빗업, 원팩트, 리센느, 황소윤이 함께한다.

특히 'KCON LA 2026' 엠카운트다운의 헤드라이너로는 지난해 크립토닷컴 아레나를 뜨겁게 달군 NCT 127, 제로베이스원, 투모로우바이투게더가 출격한다.

올해 데뷔 10주년을 맞은 NCT 127은 정규 6집으로 미국 빌보드 선정 '2024년 베스트 K팝 앨범'에 이름을 올렸으며 롤링스톤과 그래미닷컴 등 주요 외신의 호평 속에 자신들만의 역사를 써 내려가고 있다. 제로베이스원 역시 5세대 그룹 최초 누적 앨범 판매량 900만장 달성·'6연속 밀리언셀러' 기록을 세우며 K팝 대표 주자로서 입지를 공고히 했다.

최근 일본 정규 3집으로 '제40회 일본 골드 디스크 대상'에서 아시아 부문 '베스트 3 앨범'에 선정되고 오는 4월 13일 미니 8집으로 컴백하는 투모로우바이투게더도 무대를 달군다.

아울러 엠카운트다운 무대를 빛낼 추가 라인업도 베일을 벗었다. 지난해 KCON LA 무대에서 압도적인 실력을 뽐낸 올데이 프로젝트, 데뷔 앨범 초동 144만장을 돌파한 알파드라이브원, 첫 번째 투어에 나서는 아일릿, '글로벌 슈퍼루키' 이즈나가 무대에 오른다.

여기에 글로벌 보이그룹 JO1, 내달 6일 네 번째 미니 앨범으로 컴백하는 킥플립, '육각형 아이돌' 미야오, '빌보드 200' 4위에 빛나는 피원하모니, 라틴아메리카 오디션 출신 SANTOS BRAVOS도 합류했다.

솔로 아티스트들의 활약도 기대를 모은다. '완성형 뮤지션' 태용과 투모로우바이투게더의 연준이 압도적인 무대 장악력을 예고했으며 대규모 투어 중인 트레저, 일본 골드 디스크 대상 2관왕에 오른 앤팀도 화려한 퍼포먼스를 선보일 예정이다.

올해 KCON은 연간 테마를 'Walk in SOUL CITY'로 정했다. K팝을 넘어 K-라이프스타일을 대표하는 다채로운 요소를 한데 모아 관람객들이 자신만의 취향을 발견할 수 있는 세계적인 플랫폼으로 정체성을 확고히 할 계획이다.

그 일환으로 한층 업그레이드된 '페스티벌 그라운즈(FESTIVAL GROUNDS)'를 선보인다. 이곳에는 최초로 '올리브영 페스타 월드투어'가 열려 최신 K뷰티 제품 체험 기회를 제공한다. 또 'K-스토리' 존을 신설해 K드라마 등 글로벌 팬들의 취향을 저격할 최신 콘텐츠를 한자리에서 즐길 수 있도록 했다.

K팝 아티스트들과 함께하는 스테이지 무대 역시 진화한다. 옴니버스 형식으로 진행되는 엠카운트다운 스테이지는 일자별 헤드라이너 아티스트의 공연 시간이 1시간으로 확대된다.

CJ ENM 관계자는 "KCON은 아티스트 콘서트와 다채로운 컨벤션 프로그램을 융복합해 한국의 라이프스타일을 체험할 수 있는 글로벌 플랫폼으로 사랑받아 왔다"며 "한국의 훌륭한 콘텐츠와 최신 뷰티, 푸드 트렌드까지 다채로운 경험으로 후회 없는 추억을 쌓을 수 있도록 준비할 것"이라고 전했다.

taeyi427@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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