제로베이스원 성한빈 'KCON' 최초 글로벌 앰배서더 발탁

5월 일본·8월 LA 행사 대표 얼굴로 활약

제로베이스원도 라인업 합류

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)의 성한빈이 'KCON(케이콘) 글로벌 앰배서더'의 첫 번째 얼굴로 발탁됐다.

20일 CJ ENM은 성한빈을 KCON 글로벌 앰배서더로 선정했다고 밝혔다. 해당 앰배서더는 K팝을 중심으로 K뷰티, K푸드, K콘텐츠를 망라한 K라이프스타일 전반과 글로벌 트렌드를 경험할 수 있는 세계적인 플랫폼 'KCON'의 정체성과 핵심 가치를 알리는 가이드이자 스토리텔러 역할을 맡는다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 성한빈, KCON 최초 앰배서더 발탁 [사진=CJ ENM] 2026.02.20 taeyi427@newspim.com

올해 KCON의 대표 얼굴이 된 성한빈은 오는 5월 8일부터 10일까지 일본 지바현에서 열리는 'KCON JAPAN 2026'을 시작으로, 8월 14일부터 16일까지 미국 로스앤젤레스에서 개최되는 'KCON LA 2026'까지 함께하며 전 세계에 페스티벌의 다양한 매력을 알릴 예정이다.

이와 함께 'KCON JAPAN 2026' 아티스트 라인업에 제로베이스원이 추가로 이름을 올려 기대감을 더한다. 제로베이스원은 데뷔 앨범부터 6개 앨범을 연속해 '밀리언셀러' 반열에 올린 K팝 최초의 그룹이자, 5세대 그룹 최초로 앨범 누적 판매량 900만 장을 넘긴 아티스트다.

성한빈은 "KCON은 제로베이스원이 글로벌 팬들에게 처음으로 무대를 선사했던 인생의 전환점 중 하나"라며 "제로베이스원의 탄생을 알렸던 KCON의 최초 앰배서더가 되어 감사하다. 세대와 취향을 넘어 한국의 문화와 글로벌 트렌드를 함께 경험하고 나누며, 추억의 또 한 페이지를 만들어 갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.

한편, CJ ENM은 올해 KCON을 통해 한층 진화한 'K-경험'을 선보이고 생생한 에너지를 전달하기 위해 프로그램을 확장해 나갈 계획이다. 전 세계 팬덤의 목소리를 반영한 다채로운 스테이지와 차별화된 참여형 콘텐츠를 통해 관객들이 잊지 못할 경험을 만들 수 있도록 내실을 강화하고 있다.

