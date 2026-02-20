전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.21 (토)
KYD 디데이
정책·서울 서울시

속보

더보기

[6·3 지선] 서울시장 2강 체제…'당내 변수' 오세훈 vs '정치 신인' 정원오

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

설 연휴 마치고 선거 국면 돌입
오세훈, 22일 북 콘서트 예정
민주당 정원오 포함 총 7명 후보로

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 설 연휴를 마치고 본격적인 6·3 지방선거 국면에 돌입한 가운데 최대 격전지인 서울에 눈길이 쏠린다. 여야 모두 서울 장악을 최대 과제로 삼고 오세훈 서울시장(국민의힘)의 5선 도전과 더불어민주당 소속 정원오 성동구청장의 2강 체제 내에서 경쟁이 본격화할 전망이다.

◆ '5선 오세훈' 가능할까…오는 22일 북 콘서트 진행

20일 서울시에 따르면 오 시장은 저서 '서울시민의 자부심을 디자인하다' 출간 기념 북 콘서트를 열 계획이다. 오는 22일 서울 마포구 청년문화공간JU에서 진행된다.

이날 차기 서울시장 출마 선언이나 축의금 형태의 모금 등은 없을 것으로 알려졌다. 다만 사실상 서울시장 5선 도전을 염두에 둔 행사로 해석된다.

오 시장과 정 구청장은 모두 설 연휴 기간 전통시장을 찾아 민생 행보를 보이기도 했다. 오 시장은 설 연휴가 시작된 지난 14일 영등포전통시장을 찾아 제수용품 등을 직접 구매하는 시간을 가졌다. 정 구청장은 전날인 13일 행당시장을 찾아 상인들과 간담회를 진행했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 설 명절 맞이 물가점검 현장방문에 나선 오세훈 서울시장이 13일 서울 광진구 자양 전통시장을 방문해 전을 구매하고 있다. 2026.02.13 yym58@newspim.com

현역인 오 시장 이외 국민의힘 소속 전·현직 의원들도 출마 의사를 한두 명씩 밝히고 있다. 윤희숙 전 국민의힘 의원이 먼저 출마를 선언했고, 나경원·신동욱 의원도 강력한 후보로 거론된다.

민주당 내부에서는 정 구청장이 가장 유력한 후보로 꼽힌다. 정 구청장을 포함해 현재 7명이 후보 명단에 올랐다. 전현희·서영교 의원과 김영배·박주민·박홍근 의원을 비롯해 원외로 김형남 전 군인권센터 사무국장도 도전장을 내밀었다.

진보 진영에서는 이상규 전 진보당 의원이 출마를 공식화했다. 조국혁신당·개혁신당에서는 서울시장 후보군이 등장하지 않고 있다.

서울시장 선거는 전국 단위 선거의 결과를 좌우할 핵심 지역이다. 장동혁 국민의힘 대표는 이달 초 조선일보와의 인터뷰에서 "6·3 지방선거 승패의 기준은 서울·부산시장 선거"라며 "여기에 장동혁의 정치 생명이 달렸다"고 언급하기도 했다.

◆ 현역 프리미엄이냐 뉴 페이스냐…"강점으로 약점 압도가 관건"

오 시장과 정 구청장은 뚜렷한 선거 정책을 내놓기 전이지만, 이미 각종 사안에 견해 차이를 보인다. 오 시장은 강북 개발 활성화를 필두로 민간 중심 정비 사업을 통해 서울 내 주택을 공급해야 한다고 주장한다. 이에 앞서 정 구청장은 오 시장의 강남 토지거래허가구역 지정 해제를 지적했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 정원오 성동구청장이 8일 오후 서울 성동구 행당동 성동구청 대강당에서 개최된 '2026 성동구 신년인사회'에 참석해 안경을 고쳐쓰고 있다. 더불어민주당 서울시장 후보군으로 거론되는 정원오 성동구청장은 최근 서울의 주택 공급 부족 현상은 오세훈 서울시장으로부터 비롯됐다고 직격했다. 2026.01.08 yym58@newspim.com

서울 시내버스 준공영제 문제에 대해서도 의견이 갈린다. 오 시장은 필수공익사업 지정을, 정 구청장은 준공영제 구조 개선을 주장한다. 

오 시장은 최초 서울시장을 4선 역임하며 지지층이 탄탄하다는 강점이 있다. 기후동행카드 등 각종 성과를 쌓아 올리기도 했다. 정 구청장은 3선 기초단체장으로 행정 경험을 다수 쌓아왔다. 결정적으로 지난해 12월 이재명 대통령이 소셜미디어로 '정원오 구청장이 잘하긴 잘하나 봅니다'라며 공개 언급하며 서울시장 후보로 급부상했다. 

반면 양 후보의 약점은 각기 다르다. 오 시장은 장 대표와 '절윤'을 두고 갈등을 빚고 있는 만큼 당내 변수가 존재한다. 콕 짚을 만한 성과가 없다는 평가도 있다. 한강버스 운영 장애 논란이 발목을 잡을 공산도 있다.

정 구청장은 인지도가 낮다는 점이 가장 큰 약점이다. 중앙정치 경험은 사실상 없어 정치 신인에 속하는데, 차기 대선 후보로도 거론되는 거물급 정치인인 오 시장과 맞서야 하는 상황이다. 지금까지 기초자치단체장(구청장)이 곧바로 서울시장으로 당선된 경우는 전무하다는 배경적 어려움도 있다.

신율 명지대 정치외교학과 교수는 "선거는 구도와 변수, 인물이 가장 중요한데 구도와 변수 모두 민주당이 우세하고 국민의힘이 불리한 상황이다"라며 "국민의힘은 오직 인물에게 기대야 하는 상황"이라고 했다.

그러면서도 신 교수는 "오 시장에게는 현역 프리미엄이라는 강력한 무기가 있다"며 "어떤 후보든 약점은 있지만, 약점을 강점으로 얼마나 극복할 수 있는지가 앞으로 선거 국면의 최대 관건"이라고 봤다.

한편 서울시선거관리위원회에 따르면 지난 3일부터 서울시장과 서울시교육감 선거 예비후보 등록이 시작됐다. 예비 후보자는 선거 사무소 설치 및 홍보물 작성·발송 등을 할 수 있다.

SBS가 입소스에 의뢰해 지난 11~13일 무선 100% 전화 면접 방식으로 서울시장 선거 가상 양자 대결을 한 결과 정 구청장이 38%, 오 시장이 36%로 접전을 벌였다. 연령대별로는 20대 이하와 70대 이상에서는 오 시장이, 4050대는 정 구청장이 앞서는 양상이었다.

100wins@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"기내서 보조배터리 충전 전면 금지" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 항공사들이 항공기 객실 내 보조배터리 사용을 전면 금지했다. 최근 기내에서 보조배터리 발화와 연기 발생 사고가 잇따르자 안전 조치를 대폭 강화한 것이다. 20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 비행 중 보조배터리로 휴대전화를 충전하거나 보조배터리 자체를 충전하는 행위를 금지한다. 서울 김포국제공항 국내선 출발층 에어부산 수속카운터 전광판에 보조 배터리 기내 선반 탑재 금지 안내문이 표시돼 있다. [사진=뉴스핌DB] 전자기기 충전이 필요할 경우 좌석 전원 포트를 이용하도록 안내했으며, 포트가 없는 기종은 탑승 전 충분히 충전할 것을 권고했다. 보조배터리 반입은 허용되지만 단자에 절연 테이프를 부착하거나 개별 파우치에 보관하는 등 합선 방지 조치를 해야 한다. 이로써 국내 여객 항공사 11곳 모두가 기내 보조배터리 사용을 제한하게 됐다. 대한항공과 아시아나항공, 진에어 등 대형사와 저비용항공사(LCC)들도 이미 금지 조치를 시행 중이다. 국내뿐 아니라 해외에서도 유사 사고가 이어지면서 글로벌 항공업계 전반으로 규제 강화 움직임이 확산되는 추세다. 항공업계는 운항 중 화재가 발생할 경우 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 선제적 대응이 불가피하다는 입장이다. 다만 일부 항공기에는 충전 설비가 충분하지 않아 승객 불편은 당분간 이어질 전망이다. syu@newspim.com 2026-02-20 15:23
사진
"하메네이 제거 후가 더 문제" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대해 "열흘 안에 결정하겠다"고 시한을 제시하고, 초기 단계의 제한적 선제공격을 검토하고 있다는 보도가 나온 가운데, 이란 정권이 실제로 붕괴할 경우 이를 대체할 뚜렷한 세력이 없다는 분석이 제기됐다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도부를 겨냥한 군사 옵션을 선택할 경우 가장 큰 변수는 '그 이후'라고 지적했다. 최고지도자를 제거하더라도 누가 권력을 승계할지, 어떤 체제가 들어설지 불확실하다는 것이다. 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이. [사진=로이터 뉴스핌] 전 이란 고위 관리 출신으로 현재 미국에서 활동하는 반체제 인사 모흐센 사제가라는 "하메네이와 최고 지휘관들을 제거한다면 문제는 그 다음"이라며 "이란이 실패 국가로 전락할 위험도 배제할 수 없다"고 말했다. 마코 루비오 미 국무장관 역시 최근 의회에서 복잡한 권력 이행 과정에서 미국이 협력할 상대를 찾아야 할 것이라고 언급한 바 있다. WSJ는 1979년 이란 혁명 당시와 현재를 대비했다. 당시에는 아야톨라 루홀라 호메이니라는 구심점 아래 국내외 세력이 결집했지만, 지금은 그에 상응하는 상징적 지도자가 부재하다는 것이다. 이란 내부에서는 지난 10여 년간 선거 부정 의혹, 여성 인권 문제, 경제 위기 등을 계기로 반정부 시위가 반복돼왔다. 최근에도 "하메네이에 죽음을"이라는 구호가 등장하는 등 반발 움직임이 이어지고 있다. 그러나 이들 시위는 명확한 지도부나 조직 체계를 갖추지 못한 채 산발적으로 전개되고 있다는 평가다. 해외 반체제 세력 역시 단일한 대안을 제시하지 못하고 있다. 노벨평화상 수상자인 시린 에바디는 하메네이 제거를 위한 표적 공격에 찬성 입장을 밝혔지만, 이란 내 정치 활동가들 사이에서는 군사 개입에 반대하는 목소리도 적지 않다. 가장 주목받는 해외 인사는 팔레비 왕정의 마지막 왕세자인 레자 팔레비다. 그는 세속 민주주의로의 전환을 주장하며 지도자로 나설 뜻을 밝혔지만, 부친 통치 시절의 정치적 탄압과 사회적 불평등을 기억하는 이란인들 사이에서는 여전히 논란의 대상이다. 특히 쿠르드족과 아제르바이잔족 등 소수 민족 사회에서는 중앙집권적 통치에 대한 불신이 남아 있다. 좌파 성향의 이슬람계 반정부 단체 무자헤딘-에-할크(MEK)도 조직력을 갖추고 있지만, 해외 기반이 강하고 과거 이라크와 협력한 전력 등으로 국내 지지는 제한적이다. 일부 중동 및 유럽 당국자들은 하메네이 제거가 곧 체제 붕괴로 이어지지 않을 가능성도 제기한다. 보수 성향 인사들이 권력을 승계하거나, 오히려 더 강경한 체제로 재편될 수 있다는 것이다. 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프 등 강경 인물이 전면에 나설 경우 노선이 한층 강화될 수 있다는 관측도 나온다. 반면 1980년대 소련의 페레스트로이카와 유사한 점진적 개혁 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 시각도 있다. 이슬람공화국 창시자의 손자인 세예드 알리 호메이니가 온건 성향 종교인들과 가까운 인물로 거론된다. 트럼프 대통령이 제한적 타격을 시작으로 압박 수위를 높이는 방안을 검토하는 상황에서, 정권 교체 시나리오가 현실화될 경우 이란은 권력 공백과 내부 분열에 직면하거나, 반대로 더 강경한 체제로 재편될 가능성도 있다는 진단이다. wonjc6@newspim.com     2026-02-20 15:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동