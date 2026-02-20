[전문] 李대통령 "정부가 동반자이자 후원자 될 것"…카이스트 졸업생 응원

전체기사 최신뉴스 GAM
속보

더보기

[전문] 李대통령 "정부가 동반자이자 후원자 될 것"…카이스트 졸업생 응원

카이스트 학·석·박사 3334명 학위수여식에서 축사
"여러분의 꿈이 곧 대한민국의 꿈"
"정부 믿고 마음껏 도전해 달라"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 20일 "여러분의 꿈이 곧 대한민국의 꿈"이라며 카이스트(KAIST) 졸업생들의 앞길을 응원했다.

이 대통령은 이날 오후 대전 카이스트에서 열린 학위수여식 축사 자리에서 "한 나라가 지닌 성장의 잠재력은 과학자들의 꿈에 의해 결정된다고 믿는다"며 이같이 말했다. 

이 대통령은 "정부는 R&D(연구 개발) 예산 삭감으로 무너진 연구생태계를 복원하는 일에도 온 힘을 쏟고 있다"며 "특히, 여러분 같은 신진 연구자들이 마음껏 연구에 전념할 수 있도록 기초연구 예산을 17% 이상 과감히 늘린 것이야말로 우리 정부의 가장 큰 성과"라고 자부했다.

이 대통령은 "그러니 실험실 창업이든, 세상이 아직 상상하지 못한 미지의 이론이든 상관없다. 정부를 믿고, 마음껏 도전해 달라"며 "여러분이 열어갈 빛나는 미래와 가능성에 우리 정부는 아낌없이 투자할 것"이라고 약속했다.

이재명 대통령이 20일 대전 한국과학기술원(카이스트) 본원에서 개최되는 올해 학위수여식에 참석해 학위를 수여하고 있다. [사진=KTV]

다음은 이 대통령의 카이스트 학위수여식 축사 전문이다.

제가 못 보던 졸업식 장면이라서 이렇게 많은 분들이 함께
이렇게 질서정연하게 졸업식하는 모습을 얼마만에 보는지 모르겠습니다.
진심으로 졸업을 축하드립니다. 학위 수여도 축하드립니다.

졸업생 여러분, 참으로 반갑습니다.
긴 여정의 끝에서 인생의 새로운 출발을 시작하는 여러분께
우리 국민과 함께 진심 어린 축하의 말씀을 드립니다.

묵묵한 헌신과 사랑으로 졸업생들의 곁을 지켜오신 학부모님 여러분,
세계 최고의 인재를 길러내기 위해 애써주신
총장님과 교수님, 교직원 여러분께도 감사와 축하의 말씀을 드립니다.

오늘은 학사 725명, 석사 1792명, 박사 817명 등 총 3334명의 인재가
더 넓은 바다를 향해 거침없는 항해를 새롭게 시작하는 날입니다.

여러분이 품고 계실 3334가지의 뜨거운 각오와 소망이야말로
우리의 자랑스러운 대한민국을 과학기술 강국으로 이끌 미래 자산으로,
인류 공통의 과제를 해결할 전략적 지성으로 빛나게 될 것이라 확신합니다.

인공지능 혁명부터 에너지 대전환까지,
우리 모두는 지금껏 겪어보지 못한
거대한 문명사적 변곡점 위에 서 있습니다.

과학기술이 국가의 운명을 결정짓는 글로벌 경쟁의 파고 앞에서,
여러분 한 분 한 분의 희망과 포부에
우리 대한민국의 명운이 달려 있다고 해도 결코 과언이 아닙니다.

대한민국의 치열한 역사는
언제나 도전과 실패의 반복 끝에 이뤄낸
위대한 과학기술의 성취로 점철되어 있습니다.

그리고 그 중심에 카이스트가 낳은 인재들,
즉 여러분의 선배 과학자들이 있었습니다.

반도체 신화, IT 혁명, 최근의 딥테크 창업에 이르기까지
카이스트인들의 집요하고 무한한 열정과 꺾이지 않는 용기가 있었기에
대한민국이 지금의 선진국으로 도약할 수 있었다고 확신합니다. 맞습니까 여러분?

이제 바로 여러분이 새로운 역사의 주인공이 될 차례입니다.
과학기술로 대한민국의 미래를 설계하고,
우리 국민의 삶을 풍요롭게 만들 대전환의 길에 앞장서주실 것으로 믿습니다.

익숙한 옛길을 넘어 새로운 길을 개척하는 일이기에,
어쩌면 여러분 앞에 더 많은 실패드이 도사리고 있을지도 모릅니다.
예상치 못한 난관과 수많은 시행착오를 마주하게 될수도 있습니다.

흔들릴 때마다, 길을 잃고 헤매는 것 같을 때마다,
이곳 카이스트에서, 학우들과 또 교수님들과 함께
차근차근 쌓아 올렸던 노력의 시간을 믿으십시오.
그리고 당당하게 앞으로 나아가십시오.

그 어떤 어려움도 여러분의 용기를 꺾지 못하도록,
우리 정부가 든든한 동반자이자 후원자가 되어 드리겠습니다.

여러분의 연구 과정에서 흘린 땀방울 하나하나가
성공을 위한 귀중한 자산으로 평가받을 수 있도록,
연구제도를 과감하게 혁신할 것 입니다.

이번에 카이스트에 처음 신설된 'AI 단과대학'은
인공지능 3대 강국의 비전을 이룰 중요한 토대가 될 것입니다.
사회 전반에 인공지능의 과실이 고루 퍼질 수 있도록 국가적 지원도 아끼지 않을 것 입니다.

무엇보다 단단한 이공계 안전망을 구축하여,
적어도 돈이 없어서 연구를 멈추는 일은 결코 없을 것 입니다.

이러한 확고한 신념 아래, 우리 정부는
R&D 예산 삭감으로 무너진 연구생태계를 복원하는 일에도
온 힘을 쏟고 있습니다.

특히, 여러분 같은 신진 연구자들이 마음껏 연구에 전념할 수 있도록
기초연구 예산을 17% 이상 과감히 늘린 것이야말로
우리 정부의 가장 큰 성과라고 자부합니다.

그러니 실험실 창업이든,
세상이 아직 상상하지 못한 미지의 이론이든 상관없습니다.
정부를 믿고, 마음껏 도전하십시오.
여러분이 열어갈 빛나는 미래와 가능성에 우리 정부는 아낌없이 투자할 것 입니다.

약사를 돌이켜 보건데, 과학기술을 존중한 나라는 흥했고
과학기술을 경시한 나라는 망했습니다.

자랑스러운 졸업생 여러분,
오늘 저는 여러분의 이 눈빛 속에서 우리 대한민국의 밝은 미래를 봅니다.

한 나라가 지닌 성장의 잠재력은 과학자들의 꿈에 의해 결정된다고 믿습니다.
그렇기에 여러분의 꿈이 곧 대한민국의 꿈 입니다.

다시 한번 우리 대한민국을 이끌어 갈 과학기술의 요람,
카이스트 졸업생 여러분들의 새로운 출발을
우리 국민과 함께 진심으로 축하드립니다.

여러분의 앞길에 큰 영광과 성공이 함께
하기를 기대합니다.
축하드립니다.

pcjay@newspim.com

