원유철 "KTX 경기남부역 신설해야"...정점식 국힘 의장 만나 서명부 전달

정 의장 "신설 필요성 공감...정책차원서 적극 검토"
[서울=뉴스핌] 이재창 정치전문기자 = 원유철 국민의힘 경기도당 상임고문(전 미래한국당 대표)이 평택 고덕 지역 숙원 사업인 KTX 경기남부역 신설에 힘을 보태기 위해 직접 나섰다.
경기도지사 출마를 준비 중인 원 상임고문은 20일 국회 본청 국민의힘 정책위 의장실에서 KTX 경기남부역사 추진위원회(위원장 신상용) 집행부와 함께 정점식 의장을 만나 KTX 경기남부역 신설 건의서와 시민 8900명의 서명부를 전달했다.
신상용 추진위원장은 면담에서 "KTX 경기남부역은 정부와 지자체가 신도시 건설 당시 약속한 사항"이라며 "주민과의 약속 이행 차원에서 반드시 역이 신설되어야 한다"고 말했다.
이에 정 의장은 "KTX 경기남부역 신설 필요성에 공감한다"며 "정책 차원에서 적극 검토하고 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
원 상임고문은 평택의 전략적 가치를 강조하며 "평택은 삼성전자 평택 캠퍼스와 한미연합사가 위치한 경제·안보의 심장"이라며 "KTX 경기남부역 신설로 사통팔달 교통망 구축이 필수"라고 강조했다.
이날 면담에는 추진위 집행부 임원 외에 이학수 경기도의원, 이관우 평택시의회 국민의힘 대표의원, 정일구 평택시의원 등이 참석했다.
