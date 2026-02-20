[AI 사건 리포트] 5급 공무원, 경찰서 앞 만취 운전 택시 추돌 사고

* 'AI 사건 브리핑'은 AI 어시스턴트가 답한 내용으로 퍼플렉시티 AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해 보기 바랍니다.

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 2026년 2월 20일 대한민국 주요 사건 뉴스입니다.

광명시 5급 공무원, 경찰서 앞 만취 운전 택시 추돌 사고

경기 광명시 소속 5급 공무원이 만취 상태로 운전하다가 광명경찰서 앞 삼거리에서 택시를 들이받아 택시 기사와 승객 등 2명에게 전치 2~3주의 상해를 입혔습니다. 경기 광명경찰서는 교통사고처리특례법 위반(치상) 혐의로 해당 공무원을 형사 입건해 수사를 진행하고 있습니다.

설 연휴 112 허위 신고 2명, 즉결심판 회부

부천 오정경찰서는 거액 보이스피싱 피해를 당했다며 허위 신고를 한 50대 남성을 경범죄처벌법 위반 혐의로 즉결심판에 회부했고, 인천 연수경찰서도 거짓 감금 신고를 한 50대 남성을 같은 혐의로 즉결심판에 넘겼습니다.

시흥서 심야에 BB탄 소총으로 시민 위협한 30대 여성 체포

경기 시흥시 도심에서 30대 여성이 심야 시간대 BB탄 소총을 들고 거리를 배회하며 차량과 시민을 위협하는 행위를 벌였습니다. 경기 시흥경찰서는 이 여성을 특수협박 혐의 준현행범으로 체포해 구체적인 범행 동기와 경위를 조사하고 있습니다.

제주 감귤농협 40대 직원, 8억 원 횡령 후 잠적

제주지역 감귤농협 소속 40대 직원이 수년간 회사 자금 약 8억 원을 횡령한 뒤 잠적한 사건이 발생했습니다. 제주경찰청은 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률상 횡령 혐의로 고발된 이 직원을 피의자로 입건하고 행방을 추적하고 있습니다.

​

소방관 둔기로 위협한 50대 남성, 경찰에 검거

전북 김제에서 화재를 진압한 뒤 현장을 정리하러 온 소방관에게 "청소를 하고 가라"며 둔기를 들이밀고 위협한 50대 남성이 있었습니다. 전북 김제경찰서는 이 남성을 특수공무집행방해 혐의로 붙잡아 조사하고 있으며, 재범 우려 등을 고려해 구속영장을 신청했습니다.

​

중랑구 중학교 동창 흉기 살해 시도 20대, 자수 후 검거

서울 중랑구 면목동에서 20대 남성이 중학교 동창의 집을 찾아가 흉기를 휘둘러 머리 등을 찌르는 살해 시도를 해, 피해자가 크게 다치는 사건이 발생했습니다. 서울 중랑경찰서는 20대 A씨를 살인미수 혐의로 현행범 체포해 조사하고 있으며, A씨가 평소 자신을 많이 놀렸다며 동창에게 앙심을 품고 흉기를 미리 준비해 찾아간 것으로 보고 있습니다.

이천시 송정동 아파트 화재, 주민 5명 구조

경기 이천시 송정동의 한 아파트 세대에서 새벽 시간 화재가 발생해 다량의 연기가 뿜어져 나왔으나, 이웃 주민의 신고와 아파트 관계자의 초기 대응으로 큰 피해 없이 진화됐습니다. 소방당국은 인원 57명과 장비 23대를 투입해 화재 발생 16분 만에 불을 완전히 껐으며, 거주자와 자녀 등 주민 5명을 안전하게 구조한 뒤 부주의 가능성 등을 두고 화재 원인을 조사하고 있습니다.

경찰 로고. [사진=뉴스핌 DB]

ace@newspim.com