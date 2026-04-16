블랙핑크 제니, 美 타임지 '세계에서 가장 영향력 있는 100인' 선정

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타임지 'TIME 100' 아티스트 부문 이름 올려

독보적 글로벌 위상 증명

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 그룹 블랙핑크(BLACKPINK)의 제니(JENNIE)가 미국 시사주간지 타임(TIME)이 선정한 '2026년 세계에서 가장 영향력 있는 100인'에 이름을 올리며 글로벌 아이콘으로서의 입지를 다시 한번 확인시켰다.

16일(한국시간) 타임지가 발표한 '타임 100(TIME 100)' 명단에 따르면 제니는 아티스트 부문에 한국 아티스트 중 유일하게 포함됐다. 이번 선정은 블랙핑크라는 그룹의 틀을 넘어 지난해 발표한 첫 솔로 정규 앨범 '루비(Ruby)'와 활발한 글로벌 협업을 통해 독자적인 음악적 성취를 거둔 점이 높게 평가된 결과다.

블랙핑크 제니. [사진=제니 SNS 캡처]

제니의 추천사를 쓴 싱어송라이터 그레이시 에이브럼스는 그녀의 스타성을 집중 조명했다. 에이브럼스는 "제니는 결론부터 말해 진정한 스타"라며 "10만 명이 모인 스타디움 무대나 백스테이지의 좁은 복도 등 장소에 상관없이 타인을 매료시키는 본질적인 기운을 지니고 있다"고 극찬했다.

또한 제니의 강인한 예술성과 친절하고 따뜻한 면모의 조화가 그녀를 더욱 돋보이게 한다고 덧붙였다.

제니의 영향력은 차트 수치로도 명확히 드러난다. 제니는 최근 테임 임팔라와 함께한 '드라큘라(Dracula)' 리믹스가 빌보드 '핫 100' 17위에 오른 것을 비롯해 현재까지 총 7곡을 해당 차트에 진입시켰다. 이는 K-팝 여성 솔로 가수 중 최다 진입 기록으로 글로벌 음악 시장 내 제니의 확고한 지배력을 입증하고 있다.

이번 '타임 100' 아티스트 부문에는 제니 외에도 한국계 뮤지션 앤더슨 팩, 배우 다코타 존슨, 빅토리아 베컴 등이 선정됐다. 지도자 부문에는 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석 등이 이름을 올렸으며 아이콘 부문에서는 한국계 스노보드 선수 클로이 김과 피겨 금메달리스트 알리사 리우가 포함돼 눈길을 끌었다.

지난해 HBO 시리즈 '디 아이돌(The Idol)'을 통해 연기까지 영역을 넓힌 제니는 이번 타임지 선정을 계기로 전 세계 문화예술계 전반에 걸친 영향력을 더욱 공고히 할 것으로 보인다.

taeyi427@newspim.com