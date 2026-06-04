노브랜드 버거, 제주 첫 상륙…연내 6개 매장 추가로 전국 확장 가속

제주 1호점 개점·연내 추가 출점 추진…콤팩트 모델 앞세워 가맹 확대

관광·생활 수요 잡는 제주 전략 거점 구축…저비용 창업 모델도 확산

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 신세계푸드 노브랜드 버거가 제주 첫 매장을 열고 전국 단위 출점 확대에 속도를 낸다. 수도권과 광역도시 중심의 운영에서 벗어나 미진출 지역 공략에 나서며 성장 기반을 넓히겠다는 전략이다.

4일 신세계푸드는 노브랜드 버거가 최근 제주시 노형동에 제주지역 첫 매장인 신제주점을 개점했다고 밝혔다. 2019년 브랜드 론칭 이후 6년 만의 제주 진출이다. 신제주점은 약 198㎡(60평) 규모에 83석을 갖춘 대형 매장으로, 상업시설과 유동인구가 밀집한 제주의 대표 상권에 자리 잡았다.

노브랜드 버거 신제주점 내부 / 신세계푸드 제공

신세계푸드는 신제주점을 거점으로 제주 지역 고객과 관광객 접점을 확대할 계획이다. 이를 위해 연내 제주 지역에 5~6개 매장을 추가로 선보이고, 지역 특성을 반영한 메뉴와 프로모션, 맞춤형 마케팅 활동도 전개할 예정이다.

가맹사업 확대를 위한 출점 전략도 병행한다. 최근 1억원 미만의 초기 투자비로 창업이 가능한 '노브랜드 버거 콤팩트' 모델이 가맹 확대를 이끌고 있는 만큼, 임대료 부담이 큰 수도권과 도심 상권에서는 콤팩트 매장을 중심으로 운영 효율을 높인다는 구상이다. 신규 거점 지역에서는 대형 스탠다드 매장과 콤팩트 매장을 함께 운영해 인지도와 수익성을 동시에 확보한다는 전략이다.

실제 출점 성과도 가시화되고 있다. 올해 1~5월 노브랜드 버거의 가맹 상담 문의는 전년 동기 대비 153% 증가했고 신규 가맹점 수도 107% 늘었다. 특히 초기 투자 부담을 낮춘 콤팩트 매장을 중심으로 수도권과 대학가, 학원가 등 주요 상권에서 출점이 확대되고 있다.

mkyo@newspim.com