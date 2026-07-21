코렌스, 전기차 냉매 제어기 'A-SPICE' 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- 코렌스가 21일 전기차 냉매통합드라이버로
- 글로벌 자동차 소프트웨어 표준 A-SPICE CL1 인증을 획득했다.
- 코렌스는 코드비머를 활용해 개발 전 과정을 통합 관리하고
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
SW·HW 요구사항부터 검증까지 통합 관리·추적성 확보
A-SPICE CL2·기능안전·사이버보안 인증도 순차 추진
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 자동차 부품기업 코렌스가 전기차 열관리 제어기 개발 프로젝트를 통해 글로벌 자동차 소프트웨어 개발 표준 인증을 획득했다.
코렌스는 '전기차 냉매통합드라이버 프로젝트'로 자동차 소프트웨어 개발 프로세스 평가 기준인 'A-SPICE CL1' 인증을 받았다고 21일 밝혔다.
A-SPICE는 글로벌 완성차 업체가 부품사의 소프트웨어 개발 역량과 품질 수준을 평가하는 기준이다. 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 전환과 전장 부품 고도화가 빨라지면서 글로벌 완성차 공급망 진입에 필요한 핵심 요건으로 꼽힌다.
코렌스는 최신 평가 기준인 'PAM v4.0'을 적용해 프로젝트 관리와 시스템·소프트웨어 엔지니어링, 품질 보증, 변경 관리 등 제어기 개발 전반에 대한 평가를 마쳤다. 인증 심사는 독일 자동차 소프트웨어 프로세스 전문기관 프로세스랩스가 진행했다.
개발 과정에는 통합 애플리케이션 수명주기 관리 솔루션 '코드비머'를 도입했다. 이를 통해 소프트웨어와 하드웨어의 요구사항 분석부터 설계, 구현, 검증까지 전 과정을 하나의 시스템으로 관리하고 공정 간 추적성을 확보했다.
코렌스는 향후 A-SPICE CL2와 자동차 기능안전 국제표준 ISO 26262, 차량 사이버보안 관련 인증을 순차적으로 추진할 계획이다.
코렌스 관계자는 "전장 제어기 소프트웨어와 하드웨어 개발 역량을 글로벌 기준으로 검증받았다"며 "기술 표준과 안전성을 강화해 글로벌 완성차 시장 공략에 속도를 내겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com