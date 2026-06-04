[브라질증시] 트럼프 관세·중동 긴장에 2% 넘게 하락…헤알 약세

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[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 브라질증시는 3일(현지시각) 위험 회피 심리 확산으로 2% 넘게 내렸다.

브라질 대표 주가지수인 이보베스파는 전날보다 2.2% 내린 17만 330.63포인트로 마감했다.

전날 시장을 지탱했던 낙관론은 빠르게 사라졌다.

도널드 트럼프 대통령이 이란과의 전쟁 종식 합의 가능성을 시사했음에도 양측 간 군사 충돌이 이어졌고, 유가는 다시 큰 폭으로 뛰었다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 8월물은 1.81달러(1.89%) 오른 97.81달러에 거래를 마쳤다.

미국과 이란 간 협상 교착상태가 지속되면서 인플레이션 압력과 고금리 장기화 우려가 다시 부각된 점이 투심을 짓눌렀다.

트럼프의 새 관세 발표도 충격이었다.

미국 정부는 전날 브라질을 포함한 약 60개국에 대해 12.5% 추가 관세를 검토한다고 발표했다. 이 조치는 하루 전 발표된 브라질산 제품 대상 25% 관세와 별도로 추진되는 것이다.

만약 모두 시행될 경우 일부 품목은 훨씬 높은 관세 부담을 지게 될 수 있다는 우려가 커지고 있다.

브라질 상공회의소(암참)에 따르면 일부 브라질산 제품은 미국 수출 시 최대 37.5%의 관세를 부담할 수 있는 것으로 나타났다. 이에 대해 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령은 미국의 관세 조치에 강한 유감을 표명했다.

위험자산 회피 분위기 속에서 보베스파 구성 종목 가운데 상승한 종목은 단 8개에 불과했다.

브라질 최대 광산업체인 발레(VALE3) 주가는 3.78% 떨어진 81.79헤알에 마감했고, 브라질 국영 석유기업 페트로브라스 우선주(PETR4)는 0.77% 하락한 41.25헤알, 보통주(PETR3)는 1.12% 내린 45.95헤알에 거래를 마쳤다.

달러/헤알 환율은 5.0746헤알로 헤알화 가치가 1.37% 내렸고, 브라질 10년물 국채 수익률은 14.515%로 0.253%포인트 상승했다.

미 달러화와 브라질 헤알화 지폐 [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com