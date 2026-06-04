국방 이어 조선까지 AX 확장...NC AI, 한화오션과 자율 용접 로봇 개발

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조선소 용접 자동화 시장 진출…차세대 비전 AI 기술 적용

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NC AI가 조선업의 용접 자동화 사업에 진출한다.

NC AI는 한화오션의 '비전 인식 기반 용접 전용 모델 및 협동로봇 기반 자율 용접 모델 개발' 과제를 수주했다고 4일 밝혔다.

NC AI는 한화오션의 '비전 인식 기반 용접 전용 모델 및 협동로봇 기반 자율 용접 모델 개발' 과제를 수주했다고 4일 밝혔다. [사진= NC AI]

두 회사는 로봇이 용접 부위를 스스로 인식하고 판단해 실시간으로 최적의 용접을 수행하는 솔루션 개발을 목표로 협업한다.

조선소 용접 공정은 선박 제조의 원가와 품질을 결정하는 핵심 작업이다. 다만 강한 아크 광과 불꽃, 용접 분진, 카메라 렌즈 오염 등으로 인해 비전 인식 AI가 작동하기 어려운 환경이다.

NC AI와 한화오션은 현장 데이터와 엔지니어 피드백을 실시간으로 반영하는 연구를 진행 중이다. 강한 노이즈와 오염 속에서도 용접선을 정밀하게 추출하고 용접 결함을 실시간으로 감지하는 '조선 특화 비전 인식 기술' 개발을 추진하고 있다.

NC AI는 차세대 산업 특화 비전언어모델 '배키 비전(VAETKI Vision)'을 핵심 엔진으로 적용할 계획이다. 배키 비전은 시각적 환경 정보와 텍스트 지시를 통합 이해하는 모델로, 이를 기반으로 시각·언어·행동을 동시 처리해 로봇의 물리적 움직임을 제어하는 'VLA(Vision-Language-Action) 모델'로 확장할 예정이다.

작업자가 말이나 텍스트로 지시를 내리면 협동로봇이 배키 비전을 통해 용접 대상물의 형태와 용접선 상태를 실시간 분석하고 토치 각도와 속도 등 제어 명령을 스스로 도출한다.

개발된 자율 용접 모델과 로봇 시스템은 향후 한화오션이 건조할 차세대 상선과 특수선 건조 공정에 실제 적용될 예정이다.

이연수 NC AI 대표는 "대한민국 조선업을 선도하는 한화오션과의 협력은 NC AI가 가진 소버린 산업 특화 AI 파운데이션 모델 '배키(VAETKI)'의 확장성을 보여주는 최고의 무대가 될 것"이라며 "현장의 분진과 오염을 극복하는 강인한 비전 인식 기술과 자율 제어 모델을 성공적으로 개발해 실제 조선 공정에 투입할 수 있는 세계 최고 수준의 피지컬 AI 모델을 만들겠다"고 포부를 밝혔다.

NC AI는 최근 현대로템과 국방 로봇 제어 국책과제를 수행하고 포스코DX와 로봇 AI 기술협력을 진행해왔다. 이번 한화오션 과제 수주로 국방과 철강에 이어 조선·해양 도메인까지 사업 영역을 확대하게 됐다.

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