NC AI·포스코DX, 범용 로봇 두뇌 개발 맞손…피지컬 AI 시장 공략

로봇 파운데이션 모델 공동 개발…VLA·디지털 트윈 기술 협력

산업 현장 자율 로봇 구현 추진…글로벌 로봇 AI 시장 선점 나서

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 피지컬 인공지능(AI) 기업 NC AI가 포스코DX와 손잡고 다양한 산업 현장에 적용할 수 있는 차세대 로봇 지능화 기술 개발에 나선다. 양사는 로봇의 자율성과 범용성을 높이는 핵심 기술인 로봇 파운데이션 모델(RFM) 공동 연구를 통해 글로벌 로봇 AI 시장 공략에 속도를 낸다는 계획이다.

NC AI는 지난 29일 포스코DX와 로봇 파운데이션 모델 공동 개발 및 기술 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 31일 밝혔다. 협약식은 경기 성남시 판교 NC AI 본사에서 열렸으며 김민재 NC AI 최고기술책임자(CTO)와 윤석준 포스코DX 로봇자동화센터장 등 주요 관계자들이 참석했다.

피지컬 AI 선도기업 NC AI가 29일 포스코DX와 로봇 파운데이션 모델 공동 개발 및 기술 협력을 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 사진은 협약식에서 왼쪽부터 김민재 NC AI CTO, 윤석준 포스코DX 로봇자동화센터장 [사진=NC AI]

양사는 이번 협약을 통해 ▲로봇 파운데이션 모델 공동 연구 ▲시각·언어·행동 통합 VLA(Vision-Language-Action) 모델 최적화 ▲디지털 트윈 기반 시뮬레이션 환경 구축 ▲로봇 지능화 기술 검증 ▲운영 안정화 및 기술 지원 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

이번 협력의 핵심은 다양한 형태의 로봇에 적용 가능한 범용 로봇 AI 모델 개발이다. 기존 산업용 로봇이 사전에 설정된 작업을 반복 수행하는 데 집중했다면, 로봇 파운데이션 모델은 시각·언어·물리 데이터를 통합 학습해 로봇이 스스로 환경을 이해하고 판단할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 예측하기 어려운 환경에서도 자율적으로 임무를 수행하는 범용 로봇 구현이 가능해질 것으로 기대된다.

NC AI는 VLA 모델 최적화와 디지털 트윈 기반 가상환경 구축을 담당한다. 현실을 정밀하게 구현한 시뮬레이션 환경에서 AI 모델을 학습·검증해 로봇의 상황 인지와 의사결정 능력을 높인다는 구상이다.

[사진=NC AI]

포스코DX는 자동화 및 로보틱스 엔지니어링 역량을 바탕으로 디지털 트윈 테스트 환경 구축과 기술 실증을 지원한다. 또한 산업 현장에서 축적한 자동화 운영 경험을 활용해 기술 안정화와 운영 체계 고도화에도 협력할 예정이다.

양사는 향후 공동 연구 범위를 확대하고 산업 현장 중심의 검증 체계를 단계적으로 구축해 나갈 계획이다. 이를 통해 다양한 로봇이 낯선 환경에서도 스스로 상황을 파악하고 자율적으로 행동할 수 있는 피지컬 AI 생태계 조성에 나선다는 방침이다.

김민재 NC AI 최고기술책임자(CTO)는 "포스코DX와 협력을 통해 로봇 AI 기술 경쟁력을 강화하고 글로벌 시장을 겨냥한 범용 피지컬 AI 생태계를 선도해 나갈 것"이라고 말했다. 윤석준 포스코DX 로봇자동화센터장은 "범용 로봇의 산업 현장 활용 가능성을 검증하고 고위험·고강도 작업의 자동화 수준을 높이는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

syu@newspim.com