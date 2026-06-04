기아, 美 HMGMA서 스포티지 하이브리드 생산 돌입

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹의 미국 전동화 생산 거점이 전기차를 넘어 하이브리드로 영역을 넓힌다. 기아의 주력 SUV 스포티지 하이브리드가 합류하면서 미국 현지 생산 전략도 한층 강화됐다.

마티 켐프(Marty Kemp) 여사와 브라이언 P. 켐프(Brian P. Kemp) 조지아 주지사가 탑승한 첫 번째 HMGMA 생산 기아 스포티지 하이브리드가 자율이동로봇(Autonomous Mobile Robot, AMR)에 실려 무대에 등장하는 모습. [사진=현대차그룹]

기아 미국 법인과 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)는 2일(현지시간) 미국 조지아주 엘라벨 HMGMA에서 스포티지 하이브리드 생산 시작을 기념하는 행사를 열었다.

스포티지 하이브리드는 HMGMA에서 생산되는 첫 기아 모델이자 첫 하이브리드 차량이다. 현대차 아이오닉 5와 아이오닉 9에 이어 HMGMA의 세 번째 생산 차종이기도 하다.

이번 생산으로 HMGMA는 전기차와 하이브리드를 모두 생산하는 전동화 거점으로 역할을 확대하게 됐다. 기아는 미국 시장에서 SUV 공급을 늘리고 전동화 라인업 확대에도 속도를 낼 계획이다.

기아는 기존 조지아 공장과 HMGMA 생산 역량을 더해 2030년까지 연간 최대 55만대 생산 체계를 갖춘다는 방침이다. 기아는 스포티지 하이브리드 현지 생산을 통해 미국 내 성장 기반을 강화할 것으로 기대하고 있다.

chanw@newspim.com