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[시승기] 압도적 연비에 실용성까지…기아 니로, 고유가 시대 '현실형 SUV'(영상)

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AI 핵심 요약

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  • 기아가 16일 니로 상품성 개선 모델 시승했다.
  • 외형 유지하나 실내 디스플레이와 공간 활용성을 강화했다.
  • 연비 22.8km/ℓ 달성하며 안전·편의 사양을 대거 적용했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

도심 주행서 22km/ℓ대 연비…하이브리드 강점 재확인
넉넉한 2열·안정적 승차감…일상형 패밀리카 완성도

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아 니로는 이번 상품성 개선을 통해 '크게 바뀌지 않았지만, 더 좋아진 차'라는 표현이 가장 잘 어울린다. 외형 변화는 제한적이지만, 실제 주행과 사용 경험에서는 분명한 진화를 보여준다.

시승은 지난 16일 서울 도봉구를 출발해 중구 일대까지 이어지는 도심 및 간선도로 구간에서 진행됐다. 출퇴근 환경에 가까운 조건에서 차량의 실사용 성능을 확인할 수 있는 코스였다.

기아 니로. [사진=이찬우 기자]

니로는 2022년 1월 출시된 2세대 모델을 기반으로 약 4년 만에 선보이는 상품성 개선 모델이다. 동급 최고 수준인 복합 연비 20.2km/ℓ를 유지하면서도 최신 안전·편의 사양을 대거 적용해 상품 경쟁력을 끌어올린 것이 핵심이다.

외관은 기존 디자인을 유지했다. 기아의 디자인 철학 '오퍼짓 유나이티드'를 바탕으로 한 스타맵 시그니처 라이팅과 대비되는 하단 클래딩 등은 여전히 개성 있는 인상을 만든다. 수평·수직 라인을 강조한 전면부는 단단한 이미지를 주고,

측면은 매끄러운 루프라인으로 세련된 실루엣을 완성한다. 후면부 역시 수평형 캐릭터 라인과 대각선 LED 리어램프가 안정감을 더한다. 변화의 폭은 크지 않지만 완성도는 여전히 높다.

기아 니로. [사진=이찬우 기자]

실내는 체감 변화가 크다. 12.3인치 클러스터와 인포테인먼트를 결합한 파노라믹 커브드 디스플레이는 시인성과 개방감을 동시에 잡았고, 수평형 레이아웃은 공간을 한층 넓어 보이게 만든다. 더블 D컷 스티어링 휠과 신규 소재 적용으로 고급감도 개선됐다.

기아 니로. [사진=이찬우 기자]

특히 공간 활용성은 기대 이상이다. 1열은 체급 대비 여유로운 착좌감을 제공하며, 2열은 180cm 성인 남성이 탑승해도 답답함이 크지 않은 수준이다.

레그룸과 헤드룸 모두 충분하고, 높은 전고 덕분에 개방감도 뛰어나다. 2열 리클라이닝 기능까지 더해지면서 장거리 탑승 편의성도 확보했다.

트렁크 공간 역시 소형 SUV 기준으로는 부족함이 없다. 일상적인 짐 적재는 물론 유모차 등도 무리 없이 수납 가능한 수준이다. 완전한 4인 가족 패밀리카로 쓰기에는 다소 제한이 있지만, 3인 가족 기준에서는 충분한 실용성을 제공한다.

기아 니로. [사진=이찬우 기자]

주행에서 가장 인상적인 부분은 단연 연비다. 시승 기준 약 22.8km/ℓ를 기록했는데, 하이브리드라는 점을 감안하더라도 체감은 '압도적'이다. 1.6 하이브리드 파워트레인은 시스템 출력 141마력, 최대 토크 27.0kgf·m의 성능을 바탕으로 효율과 부드러움을 동시에 잡았다.

여기에 스마트 회생제동 시스템과 하이브리드 계층형 예측 제어 시스템이 더해지면서 주행 완성도가 높아졌다. 회생제동은 전방 상황과 도로 정보를 반영해 자동으로 개입하며, 예측 제어 시스템은 주행 경로를 기반으로 배터리 사용을 최적화한다. 실제 주행에서도 엔진 개입이 줄어들고 보다 매끄러운 흐름을 만들어낸다.

기아 니로. [사진=이찬우 기자]

정차 상황에서 활용도가 높은 '스테이 모드'도 눈에 띈다. 엔진을 켜지 않은 상태에서 공조와 인포테인먼트를 사용할 수 있어, 차량 활용성을 한 단계 끌어올린 기능이다.

주행 질감은 전반적으로 조용하고 안정적이다. 서스펜션 세팅은 노면 충격을 부드럽게 걸러내는 데 초점이 맞춰져 있으며, 고속에서도 차체 거동이 안정적이다. 대시 흡음 패드와 하부 보강을 통해 실내 유입 소음도 줄였다. 자극적인 주행보다는 일상에서 편안함을 제공하는 방향이다.

기아 니로. [사진=이찬우 기자]

편의성과 안전 사양도 크게 강화됐다. 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 통해 차량 기능을 최신 상태로 유지할 수 있으며, 디지털 키 2, 워크 어웨이 락, 기아 AI 어시스턴트 등 커넥티비티 기능이 대거 적용됐다. ccNC 기반 인포테인먼트 시스템은 스트리밍 서비스와 다양한 테마를 지원해 사용성을 높였다.

안전 사양 역시 동급 최고 수준이다. 2열 사이드 에어백을 포함한 10 에어백과 함께 고속도로 주행 보조 2, 차로 유지 보조 2, 전방 충돌방지 보조, 후측방 충돌방지 보조 등 최신 ADAS가 적용됐다. 스티어링 휠 그립 감지 기능까지 더해져 주행 안전성을 한층 끌어올렸다.

니로는 '효율'이라는 기존 강점을 유지하면서, 공간과 편의성, 주행 완성도를 균형 있게 끌어올린 모델이다. 고유가 시대에 가장 현실적인 선택지 중 하나로서, 소형 SUV 시장에서 여전히 강력한 존재감을 이어갈 것으로 보인다.

chanw@newspim.com

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'생수 2000원' 노점, 3일 영업정지 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 손님에게 생수를 2000원에 판매해 '바가지' 논란을 빚은 광장시장 노점이 영업 정지 처분을 받았다. 24일 광장시장 노점 상인회에 따르면 해당 노점은 상인회 징계에 따라 지난 22일부터 이날까지 3일간 영업을 중단했다. 서울 종로구 광장시장. [사진 = 뉴스핌DB] 논란은 한국에 거주하는 외국인 유튜버가 올린 영상에서 시작됐다. 영상에는 문제의 노점에서 물을 요청하자 상인이 500㎖ 생수를 건네며 가격을 2000원이라고 안내하는 장면이 담겼다. 해당 노점은 메뉴판에 생수 가격을 2000원으로 표시했지만, 시중가보다 두 배가량 비싸다는 점에서 비판이 이어졌다. 실제로 광장시장 내 다른 노점들은 대부분 생수를 1000원 수준에 판매하는 것으로 알려졌다. 상인회 관계자는 이번 논란과 관련해 "노점 특성상 1.8ℓ 생수를 구매해 컵에 따라 제공하는 경우가 있는데, 외국인들이 이를 먹다 남은 물로 오해하는 일이 있었다"고 설명했다. 이어 "노점들이 개인사업자라 가격을 일괄적으로 정하기는 어렵지만, 이번 일을 계기로 적정 가격에 판매하는 방향으로 개선될 것으로 본다"고 밝혔다. moonddo00@newspim.com 2026-04-24 21:26
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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