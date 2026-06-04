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정상회담 1개월도 안지났는데 미중 삐그덕...관세·기자추방 비난전

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AI 핵심 요약

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  • 미국이 3일 강제노동 관련 60개 경제권 수입품에 추가 관세를 예고했다.
  • 중국은 강제노동·일방적 관세 조치를 부인하며 관세·무역 전쟁에 반대한다고 밝혔다.
  • 양국은 언론사·기자 비자 취소와 추방을 주고받으며 언론 분쟁 책임을 두고 갈등을 키우고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 중국 베이징에서 미중 정상회담을 개최한 지 한 달도 채 지나지 않은 시점에 미중 관계에 파열음이 나고 있다. 미중 간의 갈등은 미국의 추가 관세 움직임과 양국 간의 특파원 추방에서 비롯되고 있다.

미국 무역대표부(USTR)는 강제노동으로 생산된 제품의 거래를 막지 못한 60개 경제권에서 들어온 수입품에 10% 또는 12.5%의 추가 관세를 부과할 계획이라고 발표했다. 중국은 이에 대해 강경한 입장을 나타냈다.

마오닝(毛寧) 중국 외교부 대변인은 3일 오후 정례 브리핑에서 "중국에는 소위 말하는 강제노동이 존재하지 않으며, 이를 핑계로 한 정치적인 조작에 당연히 반대한다"고 비판했다. 또한 마오닝 대변인은 "중국은 각종 형식의 일방적인 관세 조치에 반대한다"며 "관세 전쟁과 무역 전쟁은 누구에게도 이익이 되지 않는다"고 말했다. 이어 "경제문제는 평등, 존중, 호혜의 조건에서 대화로 해결해야 할 문제"라고도 설명했다.

이와 함께 중국은 기자 추방 문제에 대해서도 날 선 반응을 보였다. 미국 국무부가 중국의 미국 언론사에 대한 제한 조치를 비판한 데 대해 마오닝 대변인은 3일 정례 브리핑에서 "미국이 언론 분쟁의 원흉"이라고 반박했다.

마오닝 대변인은 "중국은 미국 기자들이 중국을 방문해 취재하고 보도할 수 있도록 여러 편의를 제공했지만 미국 내 중국 기자들은 정상적인 인터뷰 권리가 심각하게 제한됐다"고 언급했다. 마오닝 대변인은 이어 "미국은 표현의 자유를 주장하지만 중국 기자들에게는 '외국 대리인' '외국 사절'과 같은 정치적인 꼬리표가 달려 있다"며 "미국은 중국 기자들의 정상적이고 합법적인 권익을 보장해야 한다"고 말했다.

한편 중국은 지난 2월 베이징 주재 뉴욕타임스(NYT) 기자 비비안 왕을 추방했으며, 미국은 지난 4월 이에 대한 보복 차원에서 미국 주재 신화통신 기자 한 명에 대해 비자를 취소했다. 중국은 NYT가 대만 라이칭더 총통과의 인터뷰에서 대만을 '국가'라고 지칭한 점을 문제 삼은 것으로 전해졌다.

마오닝 중국 외교부 대변인[사진=신화망 캡처]

ys1744@newspim.com

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