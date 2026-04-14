우리금융, 군인 자녀 200명에게 장학금 지원

AI 핵심 요약beta
- 우리금융미래재단이 14일 호국장학금 제도를 신설했다.
- 연간 200명 장학생을 선발해 1인당 100만원을 지원한다.
- 6월 30일까지 신청받아 9월 중 지급한다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 =우리금융그룹 우리금융미래재단은 국가와 국민을 위해 헌신한 군인들의 숭고한 뜻을 기리고 그 자녀를 지원하는 '우리금융호국장학금' 제도를 신설하고, 연간 200명의 장학생을 선발해 1인당 100만원을 지원한다고 14일 밝혔다. 오는 6월 30일까지 신청을 받아 심사를 거쳐 9월 중 장학금을 지급할 예정이다.
'우리금융호국장학금'은 국방부 산하 호국장학재단과 협력해 추진하는 장학제도다. 본 장학금은 우리금융미래재단의 대표 사회공헌사업인 '우리히어로 지원사업'의 일환으로 도입됐으며, 국가 안보를 위해 헌신한 군인 자녀들이 안정적인 환경에서 학업을 이어가도록 지원하는 데 초점을 두고 있다.
전공상·장애·한부모 등 지원이 필요한 군인 자녀가 신청할 수 있으며, 연간 200명을 선발해 장학금을 지급한다.
임종룡 우리금융미래재단 이사장은 "오늘날 우리가 누리는 일상은 국가를 위해 헌신한 호국 영웅들이 있었기에 가능한 것"이라며 "우리금융은 영웅들의 숭고한 정신을 잊지 않고, 남겨진 가족들이 희망을 잃지 않도록 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com