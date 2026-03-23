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임종룡 연임 확정…우리금융, 비은행 강화·AI 전환 본격화

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비은행 비중 1%→17%로 늘려...올해 20% 달성, 향후 30%까지 확대
3년간 '그룹 AX 마스터플랜' 실행...첨단산업 중심 생산금융 확대 병행
"지난 3년은 축적의 시간, 앞으로 3년은 '선도 금융그룹' 달성에 매진"

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리금융그룹이 임종룡 회장의 연임을 확정하고 비은행 경쟁력 강화와 AI전환(AX)에 속도를 낸다. 증권·보험을 중심으로 수익구조 다변화를 추진하는 동시에 그룹 전반의 AI 기반 경영체계 구축에 본격 착수한다.

우리금융그룹은 23일 오전 서울 중구 본점에서 열린 정기 주주총회에서 임종룡 우리금융 회장의 연임을 최종 확정했다. 지난 2023년 취임한 임 회장은 지난해 12월 임원후보추천위원회(이하 임추위)에서 차기 회장 단독후보로 추천됐고 이날 주총에서 99.3%의 압도적인 찬성률을 확보하며 재선임됐다. 이에 따라 임 회장은 오는 2029년 3월까지 3년간 우리금융을 다시 이끌게 됐다.

연임이 확정된 임 회장은 이날 2기 경영 체제의 핵심전략으로 ▲그룹 시너지 강화 ▲생산적 금융 확대 ▲AX(AI Transformation, AI 전환) 본격화를 제시했다.

먼저 '그룹 시너지 강화'의 핵심 축은 비은행 부문 확대다. 임 회장은 재임기인 지난 3년간 우리금융그룹은 은행 의존도를 낮추고 수익원을 다변화하기 위한 비은행 포트폴리오 강화에 주력했다. 증권 부문에서는 2024년 8월 우리종합금융과 한국포스증권의 합병으로 우리투자증권을 출범시키며 재도약 기반을 마련했다. 또한 지난해 5월에는 동양생명과 ABL생명을 인수하며 보험 포트폴리오를 확대했다.

실제 비은행 부문 확대 효과는 가시화되고 있다. 그룹 당기순이익에서 은행 비중은 2023년 99%에서 지난해 83% 수준으로 낮아졌다. 비은행 비중이 1~2%에서 지난해 17%까지 확대된 것이다. 

이를 바탕으로 우리금융은 올해 비은행부문의 수익 기여도 비중을 20%까지 확대하고, 중장기적으로 30%까지 끌어올린다는 계획이다. 그 일환으로 우리투자증권은 현재 1조 2020억원 수준인 자기자본을 2029년까지 3조원으로 확대해 종합금융투자사업자 지위를 확보한다는 방침이다. 발행어음 등 IB(기업금융) 사업을 확대하기 위한 취지다. 이를 위해 우리금융은 우리투자증권에 대한 조 단위 유상증자를 검토 중이다.

지난해 인수한 동양생명과 ABL생명의 시너지 확대를 위한 통합 작업에도 드라이브를 건다. 조직과 상품, 영업 채널을 통합해 규모의 경제를 확보하고 수익성을 끌어올리는 전략이다. 관련해 임 회장은 최근 동양생명을 방문한 자리에서 임직원들에게 "1년 내 동양생명을 중심으로 합병 작업을 마무리하겠다"는 계획을 피력한 바 있다. 양대 보험사 통합이 현실화할 경우 우리금융은 업계 5위권 생보사를 확보하게 된다.

임종룡 우리금융지주 회장. [사진= 뉴스핌DB]

생산적 금융과 AX 전환도 본격화 한다 생산적 금융 부문에서는 지난해 발표한 80조원 규모의 '미래동반성장 프로젝트'를 기반으로 기업금융 강화에 나선다. 특히 첨단전략산업 등 국가 미래성장동력 기업들과의 접점을 확대하고 금융 지원을 강화하겠다는 구상이다. 관련해 임 회장은 이날 주총 이후 첫 행보로 우주 AI(인공지능) 솔루션 스타트업 '텔레픽스'를 찾아 기술 개발 현황을 점검하고 맞춤형 지원을 추진하겠다고 약속했다

AX전환을 위해서는 향후 3년간 '그룹 AX 마스터플랜' 실행에 나선다. 임 회장은 지난 1월 가진 '2026년 그룹 경영전략 워크숍'에서 "'우리는 AI 회사다'라는 마음가짐으로 AI 중심 경영체제를 그룹 전반에 뿌리 내려야 한다"며 AX 대전환을 강조한 바 있다. 그룹 전체에 적용할 AX 체계를 구축하고, 자회사별로 세분화된 실행 계획을 통해 업무 프로세스를 재설계하는 방향이다. 단순한 디지털화 수준을 넘어 의사결정 구조까지 AI 중심으로 전환하기 위한 취지다. 

임 회장은 "지난 3년이 완전 민영화, 자본비율 개선, 종합금융그룹 체계 구축 등 지속가능한 성장의 토대를 구축해 종합금융그룹의 기틀을 다진 시기였다면 앞으로 3년은 축적된 경쟁력을 바탕으로 '선도 금융그룹'이라는 더 큰 목표를 향해 나갈 시기"라고 피력했다. 그러면서 "내부통제와 소비자보호는 어떤 경우에도 흔들려서는 안된다"며 "앞으로의 3년 임기를 '더 자랑스러운 우리금융을 물려주기 위한 시간'으로 만들겠다"고 덧붙였다.

한편 이날 주총에서는 지배구조 개편 안건도 함께 통과했다. 우리금융은 정관 변경을 통해 대표이사 선임 방식을 이사회에서 주주총회로 변경하고, 3연임부터는 특별결의를 적용하는 방안을 의결했다. 감사위원 분리선출 확대와 이사의 충실의무 대상에 '주주'를 명시하는 내용도 포함된다. 아울러 신임 사외이사로 금융소비자 전문가인 정용건 후보와 AI전문가인 류정혜 후보가 선임됐고, 윤재섭 사외이사는 재선임됐다. 

romeok@newspim.com

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李지지율 TK서 4.8%p나 올라 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 지지율이 3주 연속 상승하며 62.2%를 기록했다는 여론조사 결과가 23일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 3월3주차 주간집계 결과를 보면 이 대통령의 국정 수행 긍정평가는 지난주보다 1.9%포인트(p) 오른 62.2%로 조사됐다. 중동 상황 여파로 인한 국가적 위기 상황에서 이 대통령의 발 빠른 대응이 지지율을 견인한 것으로 해석된다. 3월 3주차 대통령 국정 수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정 평가는 32.5%로 2.5%p 하락했다. '잘 모르겠다'는 응답은 5.3%였다. 리얼미터는 "중동 사태에 대한 전쟁 추경(추가경정예산) 편성, 석유 최고가격제, 차량 5부제 검토 등 선제적 민생 대응이 위기 관리 능력으로 긍정 평가를 받은 결과로 보인다"고 분석했다. 권역별로 보면 대구·경북이 46.6%로 4.8%p 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 이어 광주·전라가 88.6%로 4.5%p 상승했고, 대전·세종·충청 68.8%로 4.3%p 올랐다. 반면 서울은 55.1%로 4.7%p 내렸다.  3월 3주차 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 53.0%로 2주째 50%대를 유지했다. 상승세는 3주째 이어지고 있다. 반면 국민의힘은 3주 연속 하락하며 28.1%로 집계됐다. 국민의힘 지지율이 20%대로 내려앉은 것은 지난해 7월 5주차(27.2%) 이후 7개월 만이다. 이어 개혁신당이 1.2%p 오른 4.0%, 조국혁신당은 0.4%p 오른 3.0%, 진보당은 0.6%p 내린 0.8%였다. 무당층은 0.1%p 증가한 9.1%다. 리얼미터는 이 대통령의 지지율 상승 영향으로 민주당이 동반 상승했다고 진단했다. 이와 함께 국민의힘의 공천 갈등으로 인한 반사이익 효과도 있다고 짚었다.  여론조사는 에너지경제신문 의뢰로 진행됐으며, 대통령 국정 수행 평가는 16~20일 동안 전국 18세 이상 유권자 2513명을 대상으로 실시했다. 응답률은 5.9%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%p다. 정당 지지도 조사는 19~20일 동안 유권자 1005명을 대상으로 했다. 응답률 5.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다.  자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-03-23 08:45
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국힘, 이진숙·주호영 '컷오프' 단행 [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘 공천관리위원회가 6·3 지방선거 대구광역시장 후보 경선 참여 대상자로 유영하, 윤재옥, 이재만, 추경호, 최은석, 홍석준 등 6명을 최종 선정했다. 이진숙 후보와 주호영 후보는 경선배제(컷오프)됐다. 공관위는 "대구는 지금 전환점에 서 있다"며 "산업은 정체되고, 청년은 떠나고, 도시의 경쟁력은 과거의 방식으로는 더 이상 유지되기 어려운 상황"이라고 진단했다. [서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이진숙 전 방통위원장. 2025.11.05 yooksa@newspim.com 이어 "이 위기를 극복하기 위해 필요한 것은 정치 경력의 경쟁이 아니라, 도시를 바꿀 수 있는 능력의 경쟁"이라며 "정치의 언어가 아니라, 경제정책과 산업의 언어, 통합력으로 대구를 다시 설계할 수 있는 리더십"이 필요하다고 강조했다. 공관위는 "대구는 보수의 심장"이라며 "이 심장이 멈추면 보수 전체가 멈추는 만큼, 이번 공천은 대한민국 정치 전체를 살리는 선택이어야 했다"고 설명했다. 공관위는 행정, 경제, 정책, 통합, 산업현장 경험을 갖춘 6명의 후보를 중심으로 실질적이고 미래지향적인 경쟁 구조를 만들겠다고 밝혔다. 이진숙 후보와 주호영 후보에 대해서는 "이미 각자의 영역에서 대한민국 정치의 중심을 지켜온 분들"이라며 "이 두 분의 역할이 대구시장이라는 단일 직위에 머물기보다, 국회와 국가정치 전반에서 더 크게 쓰이는 것이 대한민국 전체를 위해 더 필요하다고 판단했다"고 설명했다. 공관위는 이 같은 판단에 공천 관련 여러 기준과 절차 및 정성평가도 반영했다고 덧붙였다. 공관위는 "이 결정은 결코 특정인의 배제가 아니다"라며 "오히려 배제되신 분들께 더 큰 역할을 요청드리는 책임 있는 선택"이라고 밝혔다. 김한구 후보에 대해서는 "충분한 헌신과 역량을 보여주신 분"이라면서도 "지금 대구에 필요한 것은 정치적 무게의 경쟁이 아니라, 산업을 바꿀 실행력의 경쟁"이라고 설명했다. 주호영 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌 DB] 공관위는 경선 후보로 최종 선정된 6명에 대해 "정책과 국가운영 경험, 경제와 재정 전문성, 법과 원칙의 리더십, 그리고 기업과 현장에서 일자리를 만들어 본 실행 경험까지 대구의 산업 전환에 필요한 요소를 모두 갖춘 조합"이라고 평가했다. 공관위는 "대구가 바뀌지 않으면 보수도 바뀔 수 없다"며 "보수가 바뀌지 않으면 대한민국의 미래도 바뀔 수 없다"고 강조했다. 이어 "만약 변화를 두려워해 여기서 멈춘다면 우리는 더 이상 앞으로 나아갈 수 없다"며 "지금 필요한 것은 안정이 아니라 전환이고, 유지가 아니라 도약"이라고 밝혔다. 공관위는 "이제 누가 더 실력이 있는지, 누가 더 대구의 미래를 책임질 수 있는지에 대한 경쟁만 남았다"며 "대구 시민께서 대구의 자존과 품격, 그리고 대한민국 보수의 중심이라는 긍지를 다시 세워주시길 바란다"고 당부했다. 공관위는 대구시민이 대구와 보수의 미래를 책임질 시장 후보를 선출할 수 있도록 경선 과정을 공정하게 관리해 나갈 것이라고 밝혔다. 대구시장 경선은 총 6명의 후보자 중 토론회와 예비경선을 거쳐 2명의 경선 후보를 선정하며, 이후 경선에서 최종 후보를 선출할 예정이다. 세부사항은 확정되는 즉시 공고할 계획이다. kimsh@newspim.com 2026-03-22 19:47

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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