임종룡 연임 확정…우리금융, 비은행 강화·AI 전환 본격화

비은행 비중 1%→17%로 늘려...올해 20% 달성, 향후 30%까지 확대

3년간 '그룹 AX 마스터플랜' 실행...첨단산업 중심 생산금융 확대 병행

"지난 3년은 축적의 시간, 앞으로 3년은 '선도 금융그룹' 달성에 매진"

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 우리금융그룹이 임종룡 회장의 연임을 확정하고 비은행 경쟁력 강화와 AI전환(AX)에 속도를 낸다. 증권·보험을 중심으로 수익구조 다변화를 추진하는 동시에 그룹 전반의 AI 기반 경영체계 구축에 본격 착수한다.

우리금융그룹은 23일 오전 서울 중구 본점에서 열린 정기 주주총회에서 임종룡 우리금융 회장의 연임을 최종 확정했다. 지난 2023년 취임한 임 회장은 지난해 12월 임원후보추천위원회(이하 임추위)에서 차기 회장 단독후보로 추천됐고 이날 주총에서 99.3%의 압도적인 찬성률을 확보하며 재선임됐다. 이에 따라 임 회장은 오는 2029년 3월까지 3년간 우리금융을 다시 이끌게 됐다.

연임이 확정된 임 회장은 이날 2기 경영 체제의 핵심전략으로 ▲그룹 시너지 강화 ▲생산적 금융 확대 ▲AX(AI Transformation, AI 전환) 본격화를 제시했다.

먼저 '그룹 시너지 강화'의 핵심 축은 비은행 부문 확대다. 임 회장은 재임기인 지난 3년간 우리금융그룹은 은행 의존도를 낮추고 수익원을 다변화하기 위한 비은행 포트폴리오 강화에 주력했다. 증권 부문에서는 2024년 8월 우리종합금융과 한국포스증권의 합병으로 우리투자증권을 출범시키며 재도약 기반을 마련했다. 또한 지난해 5월에는 동양생명과 ABL생명을 인수하며 보험 포트폴리오를 확대했다.

실제 비은행 부문 확대 효과는 가시화되고 있다. 그룹 당기순이익에서 은행 비중은 2023년 99%에서 지난해 83% 수준으로 낮아졌다. 비은행 비중이 1~2%에서 지난해 17%까지 확대된 것이다.

이를 바탕으로 우리금융은 올해 비은행부문의 수익 기여도 비중을 20%까지 확대하고, 중장기적으로 30%까지 끌어올린다는 계획이다. 그 일환으로 우리투자증권은 현재 1조 2020억원 수준인 자기자본을 2029년까지 3조원으로 확대해 종합금융투자사업자 지위를 확보한다는 방침이다. 발행어음 등 IB(기업금융) 사업을 확대하기 위한 취지다. 이를 위해 우리금융은 우리투자증권에 대한 조 단위 유상증자를 검토 중이다.

지난해 인수한 동양생명과 ABL생명의 시너지 확대를 위한 통합 작업에도 드라이브를 건다. 조직과 상품, 영업 채널을 통합해 규모의 경제를 확보하고 수익성을 끌어올리는 전략이다. 관련해 임 회장은 최근 동양생명을 방문한 자리에서 임직원들에게 "1년 내 동양생명을 중심으로 합병 작업을 마무리하겠다"는 계획을 피력한 바 있다. 양대 보험사 통합이 현실화할 경우 우리금융은 업계 5위권 생보사를 확보하게 된다.

임종룡 우리금융지주 회장. [사진= 뉴스핌DB]

생산적 금융과 AX 전환도 본격화 한다 생산적 금융 부문에서는 지난해 발표한 80조원 규모의 '미래동반성장 프로젝트'를 기반으로 기업금융 강화에 나선다. 특히 첨단전략산업 등 국가 미래성장동력 기업들과의 접점을 확대하고 금융 지원을 강화하겠다는 구상이다. 관련해 임 회장은 이날 주총 이후 첫 행보로 우주 AI(인공지능) 솔루션 스타트업 '텔레픽스'를 찾아 기술 개발 현황을 점검하고 맞춤형 지원을 추진하겠다고 약속했다

AX전환을 위해서는 향후 3년간 '그룹 AX 마스터플랜' 실행에 나선다. 임 회장은 지난 1월 가진 '2026년 그룹 경영전략 워크숍'에서 "'우리는 AI 회사다'라는 마음가짐으로 AI 중심 경영체제를 그룹 전반에 뿌리 내려야 한다"며 AX 대전환을 강조한 바 있다. 그룹 전체에 적용할 AX 체계를 구축하고, 자회사별로 세분화된 실행 계획을 통해 업무 프로세스를 재설계하는 방향이다. 단순한 디지털화 수준을 넘어 의사결정 구조까지 AI 중심으로 전환하기 위한 취지다.

임 회장은 "지난 3년이 완전 민영화, 자본비율 개선, 종합금융그룹 체계 구축 등 지속가능한 성장의 토대를 구축해 종합금융그룹의 기틀을 다진 시기였다면 앞으로 3년은 축적된 경쟁력을 바탕으로 '선도 금융그룹'이라는 더 큰 목표를 향해 나갈 시기"라고 피력했다. 그러면서 "내부통제와 소비자보호는 어떤 경우에도 흔들려서는 안된다"며 "앞으로의 3년 임기를 '더 자랑스러운 우리금융을 물려주기 위한 시간'으로 만들겠다"고 덧붙였다.

한편 이날 주총에서는 지배구조 개편 안건도 함께 통과했다. 우리금융은 정관 변경을 통해 대표이사 선임 방식을 이사회에서 주주총회로 변경하고, 3연임부터는 특별결의를 적용하는 방안을 의결했다. 감사위원 분리선출 확대와 이사의 충실의무 대상에 '주주'를 명시하는 내용도 포함된다. 아울러 신임 사외이사로 금융소비자 전문가인 정용건 후보와 AI전문가인 류정혜 후보가 선임됐고, 윤재섭 사외이사는 재선임됐다.

romeok@newspim.com