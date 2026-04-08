우리금융, '차량 2부제' 자율 시행… 에너지 절약 강화

AI 핵심 요약beta
- 우리금융그룹이 8일 글로벌 에너지 공급망 불안에 대응하기 위해 차량 2부제를 자율 시행한다고 밝혔다.
- 차량 2부제는 날짜와 차량 번호 끝자리 홀짝 여부에 맞춰 운행을 제한하며 영업용·장애인·전기차 등은 제외된다.
- 유연근무제 활용과 냉난방 온도 관리 강화 등 전사적 에너지 절감 활동도 병행한다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 우리금융그룹이 글로벌 에너지 공급망 불안에 대응하기 위해 전 그룹사를 대상으로 '차량 2부제'를 자율 시행한다고 8일 밝혔다.
이번 조치는 지난달 도입한 차량 5부제를 확대한 것으로, 이날부터 공공기관 차량 2부제 지침에 맞춰 시행된다. 차량 2부제는 날짜와 차량 번호 끝자리 홀짝 여부에 맞춰 운행을 제한하는 방식이다. 다만 ▲영업용 차량 ▲장애인·유아 동승 차량 ▲전기·수소차 등은 적용 대상에서 제외된다.
우리금융그룹은 차량 2부제와 함께 전사적인 에너지 절감 활동도 병행한다. 이를 위해 유연근무제를 활용해 출퇴근 시간을 분산하고 비대면 회의를 확대해 불필요한 이동을 줄일 계획이다. 또 ▲실내 냉난방 온도 관리 강화 ▲미사용 구역 소등 ▲일회용품 사용 최소화 등 세부 실천 과제를 다양한 활동을 단계적으로 추진한다.
우리금융그룹 관계자는 "임직원들의 자발적인 참여를 통해 에너지 절약 실천을 확대하고 국가적인 에너지 위기 극복에 적극 동참하겠다"며 "앞으로도 자원 안보 강화와 탄소중립 실천을 위해 다양한 친환경 경영 노력을 지속해 나가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com