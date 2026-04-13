GIST 학부생 창업팀, SK인텔릭스와 AI 홈가드닝 앱 실증

AI 핵심 요약beta
- GIST 학부생 창업팀 루티브가 13일 SK인텔릭스와 AI 홈가드닝 앱 실증 테스트에 착수했다.
- 지난달 20일 개념 검증 협약을 체결하고 6개월간 반려식물 맞춤 관리 솔루션을 개발한다.
- '마이 리틀 가든' 앱은 AI로 식물 상태 진단하고 나무엑스 적용 가능성을 검토한다.
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AI 맞춤형 관리 솔루션 개발 검토 중
기술 실현 가능성 검증 계획 수립
[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 광주과학기술원(GIST) 학부생 창업팀 루티브가 SK인텔릭스와 함께 AI 기반 홈가드닝 애플리케이션의 실증 테스트에 착수했다.
루티브팀은 지난달 20일 SK인텔릭스와 개념 검증 협약을 체결했다. 약 6개월간 반려식물 사용자에게 맞춤형 관리 솔루션을 제공하는 애플리케이션을 개발하고 SK인텔릭스의 웰니스 로보틱스 '나무엑스(NAMUHX)'에 적용 가능성을 검토할 예정이다.
루티브팀이 개발 중인 '마이 리틀 가든(My Little Garden)'은 사용자가 촬영한 반려식물 사진으로 AI가 생육 상태를 분석·진단하고 맞춤형 관리 방법을 제시한다. 식물 종류별 재배 방법 안내와 인터랙티브 케어 기능이 특징이다.
루티브팀은 GIST의 비교과 프로그램 '무한도전 프로젝트'에서 출발한 'G-쿠아리움' 팀을 기반으로 성장했다. 팀명은 'Root(뿌리)'와 'Innovative(혁신)'의 합성어로, 사용자 중심의 혁신 서비스를 구현하겠다는 의미를 담고 있다.
이 앱은 지난해 12월 SK인텔릭스 주관 '제1회 나무엑스 해커톤'에서 우수상을 수상했고, '2025 DMC 이노베이션 캠프 창업경진대회'에서 최우수상을 받았다. 현재는 중소벤처기업부·창업진흥원이 주관하는 '2026 예비창업패키지'에 참여 중이다.
실증 테스트 기간 루티브팀은 AI 카메라 기기와 소프트웨어 연결을 통한 이미지 데이터 수집, 구글 AI 기반 식물 인식, 자체 AI 모델을 활용한 생육 상태 진단, 애플리케이션 서버(API) 구축 등 기술 전반의 실현 가능성을 검증할 계획이다.
biggerthanseoul@newspim.com