GIST 대학원생 팀, 국제 AI 게임대회 소규모 언어 모델 부문 우승

혁신적 시스템으로 AI 게임 플레이 최적화
6000달러 상금, 세계적 연구 명성 상승
[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 광주과학기술원(GIST)은 AI융합학과 대학원생 4명으로 구성된 '발가락(A Great Toe)' 팀이 국제 AI 게임 플레이 대회에서 우승을 차지했다고 29일 밝혔다.
'발가락' 팀은 크래프톤이 주관하고 NVIDIA, AWS, OpenAI가 후원한 '오락 게임 에이전트 챌린지'의 소규모 언어 모델(SLM) 트랙에서 1위를 차지했다. 지난 3월 6일 발표된 이번 대회에는 전 세계 117개 팀이 참가했으며, 우승팀은 6000달러의 상금을 받았다.
이 대회는 다양한 비디오 게임 환경에서 AI가 직접 플레이하며 연속적인 과제를 해결하는 능력을 평가한다. 소규모 언어 모델 트랙은 제한된 연산 자원과 모델 규모 제약 속에서 에이전트를 설계해야 한다. 참가 팀들은 슈퍼 마리오, 포켓몬스터 레드, 스타크래프트 II, 2048 등 네 가지 게임을 하나의 언어 모델로 연속 플레이했다.
'발가락' 팀은 '행동 후보 생성' 기반의 새로운 시스템 구조를 개발했다. 팀은 먼저 실행 가능한 행동을 정리하는 '구조적 분석 모듈'을 도입했으며, 이 모듈은 게임 상태를 분석해 행동 후보와 우선순위를 생성한다. AI는 이 후보들 중에서 최적의 행동을 선택하고, 팀은 행동의 실행 가능성을 확인하며 오류 발생 시 추가 지시를 통해 수정하는 안정화 장치를 적용했다.
우승팀은 석박통합과정 박유천, 석사과정 김경보·김유진·황금환 학생으로 구성됐다.
biggerthanseoul@newspim.com