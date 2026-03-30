GIST, 20분 내 질환 진단하는 유전자 검출 기술 개발

20분 이내 유전자 검출 기술 개발

CRISPR 기술로 최적 조건 설계 가능

감염병 및 암 진단에 널리 활용 기대

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 광주과학기술원(GIST)은 화학과 김민곤 교수 연구팀이 20분 이내에 다양한 질환의 유전자를 검출할 수 있는 진단 기술을 개발했다고 30일 밝혔다.

현재 표준 진단법인 PCR(유전자 증폭 검사)은 정확도는 높지만 시간이 오래 걸리고 전문 장비와 인력이 필요하다. 이를 보완하기 위해 유전자 가위(CRISPR) 기술과 등온 증폭 기술을 결합한 진단법이 주목받고 있으나, 유전자마다 반응 속도가 달라 최적 조건을 찾기 어렵다는 문제가 있었다.

유전자 가위(CRISPR) 기반 차세대 맞춤형 진단 플랫폼 [자료=광주과학기술원] 2026.03.30 biggerthanseoul@newspim.com

연구팀은 길이가 짧은 유전자 조각(올리고)을 도입해 반응 속도를 독립적으로 제어할 수 있도록 설계했다. 올리고의 길이에 따라 반응 속도가 정밀하게 조절되는 것을 확인하고, 이를 바탕으로 최적 조건을 설계할 수 있는 규칙을 제시했다.

실제 환자 검체 120개에 적용한 결과, 약 20분 이내에 감염 여부를 판독했으며 정량 PCR과 유사한 수준의 정확도와 민감도를 보였다.

이 기술은 감염병부터 암, 유전병 등 다양한 질환 진단에 적용될 수 있다. 올리고 설계를 조절하면 코로나19 같은 감염병부터 각종 암 진단까지 여러 분야에 활용 가능하며, 하나의 플랫폼으로 다양한 질환을 진단할 수 있다. 유전자마다 조건을 반복적으로 최적화할 필요가 없어 진단 설계를 단순화하고 개발 효율을 높일 수 있다.

연구 결과는 국제학술지 '뉴클레익 애씨즈 리서치(Nucleic Acids Research)'에 지난 3일 온라인으로 게재됐다.

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