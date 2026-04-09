아이엘, 차세대 휴머노이드 '아이엘봇 H2' 공개

AI 핵심 요약beta
- 아이엘이 9일 공중 기동 가능한 휴머노이드 로봇 아이엘봇 H2를 공개했다.
- H2는 고난도 동작을 안정적으로 구현하며 5월 출시한다.
- AI 성능 강화와 배터리 시스템으로 산업·엔터 영역 확대를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아이엘이 공중 기동과 고난도 동작 수행이 가능한 차세대 휴머노이드 로봇 '아이엘봇 H2'를 공개했다.
9일 아이엘은 글로벌 휴머노이드 기업과 협력해 개발한 '아이엘봇 H2'를 오는 5월 출시한다고 밝혔다.
H2는 기존 보행·물류 중심의 정적 작업형 로봇에서 벗어나 공중 발차기·연속 발차기·고속 회전 동작 등 고난도 움직임을 안정적으로 구현하는 '동적 제어형 휴머노이드'다. 인간과 유사한 전신 자유도와 유연한 허리 구조를 기반으로 설계됐으며, 경량 외골격 기반 하체 구조와 고응답 관절 제어 기술로 민첩성과 안정성을 확보했다. 실시간 자세 보정 알고리즘을 결합해 공중 동작과 연속 기동에서도 정밀한 자세 제어가 가능하다.
인지·AI 성능도 강화했다. RGB-D 카메라와 어안(피쉬아이) 카메라로 주변 환경을 실시간 인식하며, 200 TOPS급 AI 연산 성능과 5G·Wi-Fi·이더넷(Ethernet) 기반 연결성을 지원한다. 내장형 듀얼 배터리 시스템과 고속 교체 구조를 적용해 장시간 연속 운용도 가능하다.
아이엘은 기존 산업 현장 투입형 모델 H1에 이어 H2로 차세대 휴머노이드 라인업을 완성했다. 적용 영역은 산업·물류·시설관리 외에 엔터테인먼트·전시·행사·특수 작업 등으로 확대할 계획이다.
아이엘은 3D 프린팅 기반 배터리 제조기술 및 전고체 배터리 전략과 결합해 휴머노이드 에너지 기술 내재화를 추진하고 로봇 하드웨어·소프트웨어·운영 데이터를 결합한 '피지컬 AI 플랫폼' 구축도 가속화할 방침이다.
아이엘 관계자는 "아이엘봇 H2는 실제 현장에서 요구되는 역동성과 정밀 제어를 동시에 구현한 차세대 휴머노이드"라고 말했다.
dconnect@newspim.com