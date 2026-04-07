아이엘, 휴머노이드 로봇용 3D프린팅 배터리 기술 확보

AI 핵심 요약beta
- 아이엘이 7일 휴머노이드 로봇용 3D프린팅 배터리 기술을 확보했다.
- 특허 기반 정밀 적층으로 맞춤형 소형 배터리를 구현한다.
- 로봇 공간 효율과 에너지 효율을 높여 아이엘봇에 적용한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 풀스택 미래모빌리티 플랫폼 기업 아이엘은 휴머노이드 로봇용 전원을 위한 '3D프린팅 기반 배터리 제조기술'을 확보하고, 샘플 제작 및 성능 평가에 착수했다고 7일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 기술은 아이엘이 보유한 특허인 '이차전지 및 그 제조방법'을 기반으로 고도화된 것으로, 정밀 적층 구조 형성을 통해 소형 배터리를 자유로운 형태로 구현할 수 있는 것이 특징이다.
특히 내부 공간이 제한적이고 관절 구조가 복잡한 휴머노이드 로봇의 특성에 맞춰 로봇 구조에 최적화된 '맞춤형 배터리' 설계가 가능하다. 이를 통해 기존 규격형 배터리 대비 공간 활용도를 높이고, 무게 중심 최적화 및 에너지 효율 개선을 동시에 구현할 수 있다.
또한 해당 기술은 액체 전해질 기반 배터리는 물론 전고체 및 폴리머 배터리까지 적용 가능한 범용성을 갖추고 있다. 3D프린팅 공정을 통해 전해질 형성 및 패키징 공정을 단순화함으로써 제조 효율을 높이고 원가 절감 기반을 확보했다.
아울러 다품종 소량 생산에 적합한 공정 특성을 바탕으로, 향후 휴머노이드 로봇뿐 아니라 웨어러블 디바이스, 마이크로 배터리 등 다양한 응용 분야로의 확장 가능성도 기대된다.
아이엘은 해당 기술을 휴머노이드 로봇 '아이엘봇(ILBOT)'에 적용하기 위한 연구를 진행 중이며, 향후 로봇 구동 효율 및 운영 안정성을 동시에 개선해 나갈 계획이다. 특히 회사가 추진 중인 로봇 서비스형 비즈니스(RaaS) 모델에서 배터리는 가동 시간과 유지 효율을 좌우하는 핵심 요소로, 이번 기술 확보를 통해 로봇 운영 경쟁력을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대된다.
회사 관계자는 "휴머노이드 로봇의 성능은 소프트웨어뿐만 아니라 구조에 최적화된 에너지 설계에 의해 크게 좌우된다"며 "이번 기술 확보를 통해 에너지 분야까지 기술 내재화를 추진하게 되었으며, 로봇·데이터·에너지가 결합된 미래모빌리티 플랫폼 전략을 지속적으로 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
한편 아이엘은 향후 해당 기술을 기반으로 배터리 설계 및 제조 역량을 고도화하고, 다양한 산업용 로봇 및 차세대 모빌리티 분야로 적용 범위를 확대해 나갈 방침이다.
nylee54@newspim.com