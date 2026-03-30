아이엘, 휴머노이드 'RaaS' 운영 본격화

제조 현장 중심 실운영…운용 데이터 기반 서비스 고도화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 풀스택 미래모빌리티 플랫폼 기업 아이엘은 휴머노이드 로봇 '아이엘봇(ILBOT)'을 기반으로 한 로봇 서비스형 비즈니스(RaaS, Robot as a Service) 모델을 실제 운영 단계에서 본격화하며, 월 과금형 기반의 반복 수익 구조 구축에 진입했다고 30일 밝혔다.

아이엘은 RaaS가 로봇을 단순 판매하는 방식이 아닌, 월 단위 과금 형태로 로봇을 제공하고 운영·유지보수·성능 업데이트를 통합 제공하는 서비스형 사업 모델이라고 설명했다.

회사에 따르면 현재 제조 현장을 중심으로 휴머노이드 로봇을 실제 투입해 반복 운용을 진행하고 있으며, 이를 기반으로 운영 수익이 발생하는 구조를 단계적으로 확대하고 있다. 이미 제조 공정 내 반복 작업 구간에서 로봇 운용을 진행하며 실사용 데이터를 지속적으로 축적하고 있으며, 이러한 데이터를 기반으로 로봇 성능 개선과 운영 효율 최적화를 동시에 추진하고 있다.

아이엘봇 C2 현장 실전 운용 사진. [사진=아이엘]

특히 로봇 운용 과정에서 생성되는 데이터가 인공지능(AI) 학습으로 연결되는 구조를 확보함으로써, 시간이 지날수록 성능과 생산성이 함께 향상되는 선순환 구조를 구축한 것이 특징이다.

아이엘은 이러한 운영 기반을 바탕으로 제조업 내 적용 범위를 확대하는 동시에, 향후 물류·유통·상업 시설 등 다양한 산업 영역으로 RaaS 모델을 확장해 나갈 계획이다. 이를 통해 고객사는 초기 투자 부담 없이 로봇을 도입하고, 아이엘은 월 과금 기반의 안정적인 반복 수익을 확보하는 구조를 구축하게 된다.

또한 회사는 로봇 운영 데이터를 기반으로 제어 소프트웨어 및 통합 관제 시스템을 지속적으로 고도화하고 있으며, 이를 통해 단순한 로봇 공급을 넘어 데이터와 소프트웨어가 결합된 '로봇 운영 플랫폼' 사업으로의 전환을 가속화하고 있다.

회사 관계자는 "휴머노이드 로봇 산업의 핵심은 하드웨어가 아니라 실제 운영 과정에서 축적되는 데이터와 서비스 역량"이라며 "아이엘은 이미 현장 운용을 통해 데이터를 축적하고 있으며, 이를 기반으로 반복 수익이 발생하는 RaaS 구조를 확대해 나가고 있다"고 밝혔다. 이어 "단순한 로봇 판매를 넘어 운영·데이터·AI가 결합된 플랫폼 구조를 구축해 나가며, 중장기적으로 안정적인 수익 기반과 확장성을 동시에 확보할 것"이라고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com