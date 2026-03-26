아이엘, 휴머노이드 로봇 '아이엘봇 Y1' 실물 공개

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 풀스택 미래모빌리티 플랫폼 기업 아이엘은 휴머노이드 로봇 '아이엘봇 Y1(ILBOT Y1)' 실물을 공개하고, 산업 현장을 넘어 상업·서비스 영역까지 로봇 운영 기반 사업 확장에 나선다고 26일 밝혔다.
이번 공개는 단순한 로봇 모델 발표를 넘어 실제 산업 현장에서 축적된 운용 데이터와 결합된 로봇 운영 전략을 시장에 선보이는 단계라는 점에서 의미가 있다.
회사에 따르면 아이엘은 앞서 제조 공정에 휴머노이드 로봇을 투입해 반복 운용을 진행하며 현장 데이터를 축적해 왔으며, 이번 Y1 공개를 통해 산업 현장뿐 아니라 상업·서비스 영역까지 로봇 적용 범위를 확대해 나갈 계획이다.
특히 아이엘봇 Y1은 다양한 환경에서 운용이 가능하도록 설계된 휴머노이드 로봇으로, 안내, 순찰, 반복 작업 등 다양한 시나리오에 적용될 수 있다. 로봇 운용 과정에서 생성되는 데이터를 기반으로 AI(인공지능) 학습과 운영 최적화를 동시에 진행할 수 있는 구조를 갖추고 있다.
또한 회사는 제조 현장에서 축적된 피지컬 AI 데이터를 기반으로 로봇 제어 및 운영 시스템을 고도화하고 있으며, 이를 통해 단순한 로봇 공급을 넘어 데이터와 소프트웨어가 결합된 로봇 운영 플랫폼으로 사업을 확장하고 있다.
아이엘은 향후 Y1을 활용한 다양한 운영 시나리오를 통해 로봇 서비스형 비즈니스(RaaS) 모델을 확대하며, 산업·상업 영역을 아우르는 로봇 운영 시장을 단계적으로 구축해 나갈 계획이다.
회사 관계자는 "아이엘봇 Y1 공개는 로봇 기술을 실제 운영 모델로 연결하는 과정의 일환"이라며 "제조 현장에서 확보한 데이터와 로봇 운영 경험을 기반으로 적용 범위를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com