아이엘로보틱스, 글로벌 로봇 기업 '긱플러스'와 전략적 업무 협력

이송부터 조립까지 전 공정 무인화 통합 솔루션 개발

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 피지컬 AI 기반 로봇 솔루션 기업 아이엘로보틱스가 글로벌 자율 이동 로봇(AMR) 시장 선도 기업 긱플러스(Geek+)와 전략적 업무 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 16일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 협력은 제조 및 물류 현장에서 활용되는 이동형 로봇과 휴머노이드 로봇을 연동해 공장 자동화 범위를 확장하기 위한 것으로, 공장 내 물류 이동과 정밀 작업을 하나의 로봇 운영 체계로 연결하는 통합 자동화 모델 구축을 목표로 추진됐다.

아이엘로보틱스는 로봇 소프트웨어 및 산업 자동화 솔루션 개발 역량을 기반으로 스마트 제조 환경에 최적화된 로봇 운영 시스템을 구축하고 있으며, 관계사인 아이엘이 개발 중인 휴머노이드 로봇 '아이엘봇(ILBOT)'과 연동 가능한 로봇 운영 구조를 단계적으로 확대하고 있다.

아이엘로보틱스와 긱플러스 MOU 체결. [사진=아이엘로보틱스]

특히 긱플러스의 자율 이동 로봇(AMR) 및 무인 운반차(AGV) 기술이 결합되면서 공장 내 부품 이송·물류 이동 영역과 정밀 작업·조립 공정을 하나의 자동화 시스템으로 연결할 수 있는 기반이 마련될 것으로 기대된다.

양사는 이번 협력을 통해 휴머노이드 로봇과 AMR·AGV를 연동한 통합 자동화 솔루션 개발, 지능형 로봇 관제 시스템 및 운영 알고리즘 공동 최적화, 국내외 스마트팩토리 및 물류 자동화 시장 공동 공략, 차세대 로봇 기반 자동화 비즈니스 모델 발굴 등을 공동 추진할 계획이다.

아이엘로보틱스 지정석 대표는 "이번 협력을 통해 이동형 로봇과 휴머노이드 로봇이 결합된 공장 자동화 라인업을 구축하게 됐다"며 "제조 및 물류 현장에서 다양한 로봇이 협업하는 스마트 자동화 환경을 확대해 나갈 것"이라고 전했다.

한편 아이엘로보틱스는 로봇 소프트웨어 및 자동화 솔루션을 기반으로 산업 현장 중심의 로봇 운영 모델을 구축하고 있으며, 향후 제조 및 물류 분야에서 로봇 활용 범위를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

nylee54@newspim.com