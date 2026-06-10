포스코홀딩스, 美서 리튬 직접 추출 첫 실증 나선다

AI 핵심 요약beta
- 포스코홀딩스는 10일 앤슨과 미국 유타서 DLE 실증 협력 계약을 체결했다
- 포스코는 데모플랜트 설계·건설·운영을 맡고 앤슨은 부지·염수·인허가를 지원한다
- 포스코는 2027년 데모플랜트 가동 후 2028년까지 기술 검증을 완료해 상업화를 추진한다
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호주 앤슨리소시즈와 협력…2027년 준공 목표
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 포스코홀딩스가 국내 기업 최초로 미국 현지에서 리튬 직접 추출(DLE) 기술 실증에 나선다.
포스코홀딩스는 10일 서울 강남구 포스코센터에서 호주 자원개발 기업인 앤슨리소시즈와 함께 미국 유타주 그린리버 지역에서 DLE 데모플랜트 건설 및 운영을 위한 협력 계약을 체결했다고 밝혔다. 국내 기업이 미국 현지에서 DLE 기술 실증에 나서는 것은 이번이 처음이다.
포스코홀딩스는 데모플랜트의 설계·건설·운영을 담당하며 DLE 기술의 상업화 가능성을 검증한다. 앤슨리소시즈는 부지와 인프라, 염수를 제공하고 현지 네트워크를 활용해 공장 설립 인허가 업무를 지원한다.
DLE는 농도가 낮은 리튬 염호에서 경제성 있게 리튬을 생산하는 기술이다. 기존 증발 방식 대비 회수율이 높고 생산 기간을 단축할 수 있다.
포스코홀딩스는 지난 2016년부터 DLE 기술 개발을 추진해왔다. 아르헨티나 염수를 비롯해 다양한 지역의 염수를 대상으로 파일럿 테스트를 진행하며 공정 설계와 운영 기술력을 축적했다. 이번 실증은 독자 개발한 DLE 기술을 글로벌 시장에서 검증하는 첫 사례다.
포스코홀딩스는 2027년 데모플랜트 준공 및 가동을 목표로 하고 있다. 2028년까지 실제 염수를 활용한 기술 검증을 완료해 상업화 기반을 구축할 계획이다.
이주태 포스코홀딩스 사장은 "차세대 기술을 선제적으로 확보해 글로벌 리튬 시장을 선점하기 위한 전략적 투자"라고 말했다.
y2kid@newspim.com