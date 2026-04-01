아이엘, 애지봇 최고등급 'VAP 파트너' 계약 체결

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 풀스택 미래모빌리티 플랫폼 기업 아이엘은 지난해 말 기준 누적 출하량 5000대로 세계 1위를 달성한 글로벌 휴머노이드 로봇 기업 애지봇(AgiBot)과 최고등급의 VAP(Value Added Partner) 파트너 계약을 체결했다고 1일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 계약은 단순한 제품 공급이나 판매 협력을 넘어, 애지봇의 로봇 기술과 아이엘의 제조 현장 기반 운영 역량, 데이터 축적 능력을 결합해 한국 시장 내 로봇 사업 협력 체계를 한 단계 높였다는 점에서 의미가 있다.
아이엘은 앞서 실제 제조 공정에 휴머노이드 로봇을 투입해 반복 운용을 진행하며 산업 현장 기반의 피지컬 AI(인공지능) 데이터를 축적해 왔다. 최근 휴머노이드 로봇 '아이엘봇 Y1(ILBOT Y1)' 공개와 로봇 서비스형 비즈니스(RaaS) 모델 확대를 통해 로봇 운영 기반 사업 확장에 나서고 있다.
특히 이번 VAP 파트너 계약 체결로 아이엘은 애지봇과의 협력 범위를 한층 강화하며, 로봇 하드웨어를 넘어 운영, 유지보수, 데이터 기반 성능 고도화, 서비스 모델 구축까지 아우르는 사업 구조를 단계적으로 확대할 수 있는 기반을 마련했다.
또한 아이엘은 제조 현장에서 축적되는 실제 운용 데이터를 기반으로 로봇 제어 및 운영 시스템을 고도화하고 있으며, 이를 통해 한국 제조 환경에 최적화된 피지컬 AI 운영 모델 구축을 추진하고 있다. 아이엘은 이처럼 국내에서 축적한 RaaS 기반 로봇 운영 경험과 데이터를 바탕으로, 향후 글로벌 시장으로의 확장 가능성을 확보하게 됐다.
이번 파트너십은 향후 다양한 산업 현장과 상업·서비스 영역으로 로봇 적용 범위를 확대하는 데에도 중요한 기반이 될 전망이다. 아이엘은 로봇 운영 과정에서 생성되는 데이터를 기반으로 AI 학습과 운영 최적화를 동시에 진행하며, 단순 공급형 사업을 넘어 데이터와 소프트웨어가 결합된 로봇 운영 플랫폼 전략을 강화하고 있다.
회사 관계자는 "이번 VAP 파트너 계약은 아이엘이 애지봇과의 협력 체계를 한 단계 높이며, 한국 시장에서 로봇 운영과 피지컬 AI 데이터 사업을 확대할 수 있는 기반을 확보했다는 점에서 의미가 크다"며 "아이엘은 제조 현장에서 축적한 운영 경험과 데이터를 기반으로 휴머노이드 로봇의 산업 적용 속도를 높이고, 로봇·데이터·운영이 결합된 미래모빌리티 플랫폼 전략을 지속적으로 추진해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com