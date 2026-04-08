[내일날씨] 오전부터 전국에 비…10일까지 10~40㎜

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 9일 전국에 저기압 영향으로 비가 내린다.
- 제주 새벽 시작해 수도권 등 오전 확대되고 10일까지 지속된다.
- 강수량 제주·남해안 50~100mm, 기온 서울 최저 6도 최고 11도다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일인 9일은 전국에 비가 내리겠다.
8일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 9일 한반도는 중국 산둥반도 부근에서 다가오는 저기압 영향을 받고 새벽 제주도를 시작으로 비가 올 전망이다. 수도권, 충청도, 경상도는 오전에 비가 내리고 전국으로 확대된다.
비는 오는 10일까지 이어질 전망이다. 예상 강수량은 제주도·남해안 50~100mm(많은 곳 150mm이상), 전라도·경상남도 30~80mm(많은 곳 120mm이상), 그 밖의 지역은 10~40mm다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 6도 ▲인천 6도 ▲수원 6도 ▲춘천 3도 ▲강릉 12도 ▲청주 6도 ▲대전 6도 ▲전주 8도 ▲광주 8도 ▲대구 6도 ▲부산 10도 ▲울산 7도 ▲제주 12도다.
최고기온은 ▲서울 11도 ▲인천 12도 ▲수원 12도 ▲춘천 12도 ▲강릉 17도 ▲청주 15도 ▲대전 15도 ▲전주 17도 ▲광주 18도 ▲대구 16도 ▲부산 16도 ▲울산 15도 ▲제주 20도다.
에어코리아에 따르면 이날 초미세먼지는 전 권역이 '좋음'~'보통'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~3.0m, 남해 앞바다 0.5~3.5m, 동해 앞바다 0.5~3.5m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com