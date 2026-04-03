'벚꽃 주말' 대전·충남·세종, 비·강풍·큰 일교차...최대 40mm 강수

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이번 주말 대전 세종 충남 지역은 비와 강풍, 큰 일교차까지 겹치는 '복합형 날씨'가 예고됐다. 외출과 나들이 계획 시 기상 변수에 대한 대비가 필요하다.

기상청에 따르면 3일 늦은 밤부터 4일 낮 사이 대전·세종·충남 전역에 비가 내릴 전망이다. 예상 강수량은 10~40mm 수준으로, 지역에 따라 다소 차이가 있겠지만 봄비치고는 적지 않은 양이다.

[서울=뉴스핌] 황준선 기자 = 봄비가 내린 6일 오후 서울 여의도 윤중로에서 시민들이 꽃잎이 떨어진 벚꽃길을 걷고 있다. 2023.04.06 hwang@newspim.com

특히 이번 비는 강풍을 동반할 가능성이 크다. 같은 기간 충남권 대부분 지역에서 순간풍속 초속 15m 안팎의 강한 바람이 불 것으로 예상돼 시설물 관리와 안전사고에 각별한 주의가 요구된다. 서해중부먼바다 역시 물결이 최대 2.5m까지 높게 일면서 해상 안전에도 비상이 걸렸다.

4일은 대체로 흐린 가운데 오전까지 비가 이어지다 낮부터 점차 그치고, 오후 들어 구름이 많아지는 흐름을 보일 것으로 관측된다. 아침 최저기온은 10~12℃, 낮 최고기온은 14~18℃로 비교적 포근하겠다.

반면 5일은 비가 그친 뒤 기온 변화 폭이 커지는 것이 특징이다. 아침 최저기온은 2~5℃까지 떨어지고 낮 최고기온은 13~18℃까지 오르면서 일교차가 15℃ 안팎으로 크게 벌어질 전망이다. 내륙을 중심으로 체감 온도 변화가 커 건강 관리에 유의해야 한다.

또 5일 밤부터는 서해중부해상에 천둥·번개가 동반될 가능성도 있어 해상 활동 시 추가적인 주의가 필요하다.

대전지방기상청 관계자는 "비가 내리는 동안 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러워질 수 있다"며 "차량 운행 시 감속과 안전거리 확보 등 교통안전에 각별히 신경 써야 한다"고 당부했다.

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