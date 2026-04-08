주말 봄꽃 못 보나...9~10일 강한 비바람

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제주도 50~150mm, 남해안 50~100mm

주말 기온 회복, 따뜻한 봄 날씨 지속 예상

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 주말을 앞둔 오는 9~10일 전국에 강한 바람과 함께 비가 내릴 전망이다. 토요일(11일) 낮부터는 따뜻한 봄 날씨가 이어진다.

기상청은 8일 정례 브리핑에서 "9일(목)부터 10일(금) 오전 사이 전국에 비가 내리겠고 특히 제주도와 남해안을 중심으로 많은 비와 강한 바람이 예상된다"고 밝혔다.

[사진=기상청]

예상 강수량은 ▲중부지방 10~60㎜ ▲경북 20~60㎜ ▲전북 30~80㎜ ▲경남 내륙 30~80㎜ ▲전남·지리산부근·경남 남해안 50~100㎜ ▲제주도 북부 30~100㎜ ▲제주도(북부 제외) 50~150㎜(산지 250㎜ 이상)다.

기상청은 집중호우로 제주 산지와 남해안에서는 계곡·하천 범람, 급경사지 붕괴, 도로 침수 등 비 피해 위험이 있으니 각별히 대비해야 한다고 안내했다.

기상청은 "저기압 근처와 남쪽에서 매우 강한 바람이 유입되면서 제주·남해안·서해안을 중심으로 강풍 피해가 우려된다"며 시설물 결박과 현수막·간판 관리에 유의를 당부했다.

항공기·여객선 운항에도 차질이 빚어질 수 있어 제주와 도서 지역을 오가는 여행객은 사전에 운항 여부를 반드시 확인해야 한다.

비는 9일 낮 서쪽 지역부터 시작해 밤사이 전국으로 확대될 전망이다. 제주와 전라 해안에는 낮부터 강한 비가 집중되겠다. 9일 저녁 이후에는 강수 중심이 경남 해안으로 옮겨가며 남부를 중심으로 거센 비바람이 이어지겠다.

저기압이 동쪽으로 빠져나간 뒤인 10일에는 비가 차차 그치지만 중부지방은 낮까지 비가 이어지는 곳이 있어 아침 출근·등굣길에 우산이 필수다.

이번 비는 기온도 잠시 끌어내리겠다. 9~10일 비가 내리는 동안에는 최근 이어진 쌀쌀한 아침 기온이 계속되고 낮에도 체감온도가 다소 낮아 겉옷이 필요하겠다.

다만 주말부터는 기온이 빠르게 회복돼 최저기온은 10도 안팎, 낮 기온은 평년(20도)보다 3도 안팎 높은 20도대 초·중반까지 오르며 따뜻한 봄날씨가 예상된다.

기상청은 "주말 이후에는 맑은 날이 많아지면서 낮에는 야외 활동을 즐기기 좋은 날씨가 이어지는 대신, 내륙을 중심으로 일교차가 크게 벌어질 것"이라고 설명했다.

calebcao@newspim.com