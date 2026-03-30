시몬스, 영업이익 3년째 에이스침대 넘어...프리미엄 시장 지배력 확인

매출 3239억원, 영업익 405억원



[서울=뉴스핌] 이동훈 기자 = 시몬스침대가 전통의 강호 에이스침대를 제치고 경쟁력을 발휘하고 있다. 대내외 경기 둔화 속에서도 프리미엄 시장 경쟁력을 바탕으로 선두 자리를 지켰다는 평가다.

시몬스는 30일 공시를 통해 지난해 매출이 전년 대비 2% 감소한 3239억원을 기록했다고 밝혔다. 같은 기간 에이스침대 매출(3173억원)을 소폭 상회하며 전문 침대업계 1위를 이어갔다. 업계에서는 소비심리 위축과 건설·부동산 경기 침체가 매출 감소에 영향을 미친 것으로 분석하고 있다.

수익성은 다소 악화됐다. 지난해 영업이익은 405억원으로 전년(527억원) 대비 약 23% 감소했으며, 영업이익률 역시 12.51%로 3.49%포인트 하락했다. 회사 측은 ▲수입 원부자재 가격 상승 ▲고환율 지속 ▲인건비 증가 등을 주요 부담 요인으로 지목했다.

비용 지출은 전반적으로 확대됐다. 경상연구개발비는 15억1000만원으로 전년 대비 21% 증가했고, 기부금은 19% 늘어난 17억7000만원을 기록했다. 인건비 역시 10% 증가한 428억원으로 집계됐다.

시몬스는 올해도 녹록하지 않은 대외 환경이 이어질 것으로 전망하면서도, 프리미엄 시장 내 경쟁력 강화를 통해 실적 방어에 나선다는 방침이다.

회사 관계자는 "압도적인 품질과 초격차 기술을 기반으로 단순한 제품 판매를 넘어 수면을 통한 건강한 삶의 가치를 제공할 것"이라며 "침대 전문 기업이자 수면 전문 브랜드로서 본질 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.

leedh@newspim.com