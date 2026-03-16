시몬스 N32, 시그니엘 부산에 펫 매트리스 공급

7단 레이어링 기술 통해 꺼짐 최소화

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 시몬스 침대는 자사 프리미엄 비건 매트리스 브랜드 N32가 시그니엘 부산에 펫 매트리스 'N32 쪼꼬미'를 공급했다고 16일 밝혔다.

부산 해운대구에 위치한 시그니엘 부산은 롯데호텔앤리조트에서 운영하는 5성급 프리미엄 호텔로, 최고급 시설과 차별화된 서비스를 갖춘 지역 랜드마크다.

시몬스 'N32 쪼꼬미' [사진=시몬스]

시그니엘 부산은 프리미엄 펫캉스를 즐기려는 투숙객들의 수요를 충족시키고자 해당 제품을 펫 프렌들리 객실에 도입했다.

해당 제품은 지난해 3월 출시됐으며, 아이슬란드 청정지역의 유기농 해조류를 원료로 한 비건 소재 '아이슬란드 씨셀™'과 천연 식물성 소재 '린넨 자가드' 등을 사용했다. 사람이 쓰는 매트리스와 똑같은 원재료를 사용했으며, 우수한 통기성을 갖춰 반려동물의 피부 자극을 최소화했다.

또 7단 레이어링 기술로 구성돼 매트리스 꺼짐을 최소화했고, 11cm(센티미터)의 두께로 관절 부담도 줄였다. 특히 우수한 탄력과 복원력을 갖춘 FR(Flexible Resilience)폼과 CE(Comfort Easy)폼은 반려동물에게 안정된 지지력을 선사한다.

해당 제품은 ▲펫 세이프티(PS) 인증(한국애견협회) ▲비건 인증(비건표준인증원) ▲라돈·토론 안전제품 인증(한국표준협회) 등 '3대 펫 안심인증'과 독일 더마테스트의 '엑설런트(Excellent)' 등급도 획득했다.

시그니엘 부산 관계자는 "최근 반려동물과 함께 호캉스를 즐기려는 수요가 높아지면서 펫 전용 객실 투숙률이 전년과 비교해 크게 늘었다"며 "국제 강아지의 날을 기념해 사랑하는 반려동물과 함께 행복하고 편안한 투숙 경험을 누릴 수 있도록 품질, 기술력 등을 인정받은 프리미엄 펫 매트리스를 객실에 도입하게 됐다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com