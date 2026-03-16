시몬스 N32, 시그니엘 부산에 펫 매트리스 공급

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 시몬스 침대는 자사 프리미엄 비건 매트리스 브랜드 N32가 시그니엘 부산에 펫 매트리스 'N32 쪼꼬미'를 공급했다고 16일 밝혔다.
부산 해운대구에 위치한 시그니엘 부산은 롯데호텔앤리조트에서 운영하는 5성급 프리미엄 호텔로, 최고급 시설과 차별화된 서비스를 갖춘 지역 랜드마크다.
시그니엘 부산은 프리미엄 펫캉스를 즐기려는 투숙객들의 수요를 충족시키고자 해당 제품을 펫 프렌들리 객실에 도입했다.
해당 제품은 지난해 3월 출시됐으며, 아이슬란드 청정지역의 유기농 해조류를 원료로 한 비건 소재 '아이슬란드 씨셀™'과 천연 식물성 소재 '린넨 자가드' 등을 사용했다. 사람이 쓰는 매트리스와 똑같은 원재료를 사용했으며, 우수한 통기성을 갖춰 반려동물의 피부 자극을 최소화했다.
또 7단 레이어링 기술로 구성돼 매트리스 꺼짐을 최소화했고, 11cm(센티미터)의 두께로 관절 부담도 줄였다. 특히 우수한 탄력과 복원력을 갖춘 FR(Flexible Resilience)폼과 CE(Comfort Easy)폼은 반려동물에게 안정된 지지력을 선사한다.
해당 제품은 ▲펫 세이프티(PS) 인증(한국애견협회) ▲비건 인증(비건표준인증원) ▲라돈·토론 안전제품 인증(한국표준협회) 등 '3대 펫 안심인증'과 독일 더마테스트의 '엑설런트(Excellent)' 등급도 획득했다.
시그니엘 부산 관계자는 "최근 반려동물과 함께 호캉스를 즐기려는 수요가 높아지면서 펫 전용 객실 투숙률이 전년과 비교해 크게 늘었다"며 "국제 강아지의 날을 기념해 사랑하는 반려동물과 함께 행복하고 편안한 투숙 경험을 누릴 수 있도록 품질, 기술력 등을 인정받은 프리미엄 펫 매트리스를 객실에 도입하게 됐다"고 말했다.
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