[2026 민심 대세충남] 허태정, 대전시장 당선 확실…"무너진 민생 살리겠다"

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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 6·3 지방선거에서 당선이 확실시된 허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 "오늘 저에게 안겨주신 승리는 허태정 개인의 승리가 아닌 시민 여러분의 승리"라며 민생 회복과 시정 재건에 나서겠다고 밝혔다.

허 후보는 3일 당선 소감을 통해 "시민이 주인인 대전을 만들고 무너진 민생을 살리라는 시민 여러분의 준엄한 명령"이라며 "대한민국을 위기에 빠뜨린 내란 세력에 대한 엄중한 심판이자 국민을 바라보지 않는 정치에 대한 경고"라고 평가했다.

허태정 더불어민주당 대전시장 후보가 6·3 지방선거에서 당선이 확실시되자 부인과 함께 만세를 하고 있다. [사진=허태정 후보 캠프] 2026.06.04 gyun507@newspim.com

이어 "시민 여러분의 뜻을 가슴 깊이 새기고 이재명 정부와 함께 대전의 희망찬 미래를 열어 가겠다"며 "당장 시급한 민생 회복과 무너진 대전시정 재건에 집중하겠다"고 밝혔다.

또 "좌고우면하지 않고 오로지 시민만 바라보고 나아가겠다"며 시정 운영 방향을 제시했다.

허 후보는 경쟁 후보였던 이장우 국민의힘 후보와 강희린 개혁신당 후보에게도 감사의 뜻을 전하며 "함께 경쟁하신 후보들께 수고 많으셨다는 말씀을 드린다"고 말했다.

그러면서 "시민을 시정의 중심에 두고 민생경제를 되살려 시민 모두가 잘사는 행복한 대전을 만들겠다"고 강조했다.

gyun507@newspim.com