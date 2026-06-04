[2026 민심] 오전 1시30분 '하정우·한동훈' 0.57%p차 초박빙…평택을 유의동 1위

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선관위 4일 오전 1시 30분 기준 부산 북갑 하정우-한동훈 접전

경기 평택을 유의동 선두 속 김용남·조국 추격전

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 6·3 보궐선거 개표가 진행 중인 4일 오전 1시 30분 현재, 중앙선거관리위원회 집계 결과 부산 북구갑에서는 하정우 더불어민주당 후보가 한동훈 무소속 후보와 0.57%포인트(p) 차 접전을 벌이고 있으며 경기 평택시을에서는 유의동 국민의힘 후보가 1위를 달리고 있다.

이날 중앙선관위에 따르면 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에서는 하정우 후보가 42.9%의 득표율로 1위를 기록하고 있다.

한동훈 전 국민의힘 대표(왼쪽)와 하정우 전 청와대 인공지능(AI) 미래기획수석비서관(오른쪽) [사진 = 뉴스핌DB]

한동훈 후보는 42.33%로 2위를 기록 중이며, 1위 하 후보와의 격차는 0.57%포인트(p)다. 박민식 국민의힘 후보는 14.76%로 3위다.

경기 평택시을 국회의원 보궐선거에서는 유의동 국민의힘 후보가 33.03%의 득표율을 얻어 1위를 달리고 있다.

지난 5월 14일 제9회 전국지방동시선거 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 더불어민주당 김용남, 국민의힘 유의동, 조국혁신당 조국, 진보당 김재연, 자유와혁신 황교안 후보가 후보 등록을 마쳤다. [사진=뉴스핌 DB]

김용남 더불어민주당 후보는 29.62%로 2위, 조국 조국혁신당 후보는 28.67%로 3위를 기록하고 있다. 1위 유 후보와 2위 김 후보의 격차는 3.41%p다.

이어 황교안 자유와혁신 후보가 5.60%, 김재연 진보당 후보가 3.04%의 득표율을 각각 기록 중이다.

allpass@newspim.com