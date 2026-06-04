[프로필] '하남갑' 이광재 당선 확실...4선 고지 오르는 '친노·전략기획통'

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노무현 정부 국정 운영 한 축…참여정부 설계자

강원지사·국회사무총장 역임…입법·행정 두루 경험

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거와 함께 치러진 경기 하남갑 국회의원 보궐선거에서 이광재 더불어민주당 후보의 당선이 확실시된 것으로 전망됐다.

이 후보는 1965년 강원도 평창에서 태어나 연세대학교 법학과를 졸업한 뒤 학생운동과 재야 활동을 거쳐 정치권에 발을 들였다.

그는 1988년 당시 초선이던 노무현 국회의원의 보좌진으로 정치에 입문하며 일찌감치 여권 개혁·개방 노선의 전략가로 주목받았다.

노무현 정부 출범 이후에는 청와대 대통령비서실에서 핵심 역할을 맡으며 참여정부 국정 운영의 한 축을 담당했다. 특히 국정상황실장을 지내며 국가 어젠다를 조율하고, 정국 구상과 정책 조정에 관여해 '참여정부의 설계자' '전략가'라는 이미지를 굳혔다.

앞서 이 후보는 세 차례 국회의원을 지냈다. 광역단체장으로서는 강원지사를 지냈고, 평창동계올림픽 준비, 관광·친환경 산업 육성, 교통 인프라 확충 등을 추진한 바 있다.

이 후보는 제35대 국회사무총장을 역임하며 국회 운영 전반을 총괄한 경험도 지닌다. 이 과정에서 디지털 전환, 의정정보 시스템 개선 등 국회 행정의 현대화 작업에도 관여했다는 평가가 나온다.

이밖에도 여권 내에서 미래전략·뉴딜·균형발전 구상을 이끄는 역할을 맡아 왔다. 당 싱크탱크와 정책조직을 통해 한국판 뉴딜, 지역균형발전, 신성장동력 발굴 등 중장기 어젠다를 설계하는 데 관여하며 '기획통' 이미지를 공고히 했다.

seo00@newspim.com