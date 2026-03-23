시몬스, 삼성서울병원에 3억원 쾌척…7년째 이어온 나눔 경영

소아청소년 환아에게 전달

누적 기부금만 21억원 달해

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 수면 전문 브랜드 시몬스는 최근 삼성서울병원 소아청소년 환아들을 위해 치료비 3억원을 기부했다고 23일 밝혔다. 시몬스는 지난 2020년부터 7년째 기부를 지속하고 있으며, 누적 기부금은 21억원에 달한다.

안정호 시몬스 대표는 지난 2020년, 코로나19 확산으로 붕괴 위기에 처한 의료계를 돕기 위해 삼성서울병원에 3억원을 기부했다. 해당 금액은 소아암 및 중증 희귀·난치성 질환을 앓고 있는 230여 명의 환아들이 치료를 받는 데 사용됐다.

안정호 시몬스 대표 [사진=시몬스]

시몬스의 기부는 지난 2023년 삼성서울병원이 소아청소년 완화의료 시범사업을 도입하는 데도 활용됐다. 해당 사업은 국내 주요 소아청소년과의 숙원사업 가운데 하나로, 중증 질환을 겪는 환아 본인과 가족을 대상으로 ▲통증 조절을 통한 환아의 삶의 질 개선 ▲환아 및 가족의 심리적·사회적 지원 ▲환아의 신체적·정서적 적응 지원 ▲임종 및 사별 가족 돌봄 등 통합적인 서비스를 제공한다.

또 소아청소년 통합케어 서비스를 출범하는 데에도 시몬스의 기부금이 쓰였다. 통합케어 서비스를 통해 환아 가정에서도 재택의료가 가능해졌으며, 환아의 재활치료와 환아와 보호자들을 위한 심리·정서 지원 프로그램을 지원할 수 있게 됐다.

안강모 삼성서울병원 소아청소년센터장은 "소아청소년 의료는 상대적으로 긴 치료 과정이 동반되는 분야로, 의료진의 노력만으로는 분명한 한계가 있다"며 "시몬스의 꾸준한 지원은 단순한 치료비 기부에 그치지 않고 병원 내 돌봄 체계를 안정적으로 정착시키는 데 큰 힘이 됐다"고 설명했다.

안정호 대표는 "2020년 코로나19라는 위기 속에서 시작한 기부가 어느덧 7년째 이어지면서 소아청소년 완화의료와 통합케어 서비스 출범에도 힘을 보탤 수 있게 됐다"며 "기업의 역할은 일회성 지원이 아니라 지속가능한 사회적 기반을 함께 만들어가는 데 있다. 앞으로도 환아와 가족 곁에서 이들이 삶의 꿈과 희망을 이어갈 수 있도록 사회적 책임을 다하겠다"고 밝혔다.

stpoemseok@newspim.com