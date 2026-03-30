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민주 "석유 사후정산제 1~2주로 단축...석화제품 매점매석 금지 강력 추진"

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민주 중동전쟁 경제대응 특위 킥오프 회의 개최
매점매석 금지·에너지절약 강화 등 강조

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 중동전쟁 경제대응 특별위원회가 30일 킥오프 회의를 열고 석유 및 석유화학제품 유통 구조 개선과 매점매석 금지 방안을 논의했다.

김남근 의원은 이날 회의 후 브리핑에서 정유업계와 주유소 업계 간 거래 구조 개선 필요성을 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김남근 더불어민주당 의원. 2025.10.28 mironj19@newspim.com

김 의원은 "정유업계와 주유소 업계 사이 가장 문제가 되는 것 중 하나가 전속거래"라며 "100% 한쪽 제품만 사도록 돼있고 사후 정산을 하는데 입고 후 한 달에서 최대 2개월 후에 정산하다보니 주유소 업계는 예측 가능한 가격으로 소비자에게 판매하기 어렵다"고 지적했다.

김 의원은 "적어도 사후정산제를 1~2주 단위로 폭을 줄이면 입고 가격과 정산 가격 차이가 줄어든다"며 "거래 구조를 개선하고 전속 거래도 개선해 다른 업체 제품을 살 수 있도록 해야 한다"고 밝혔다.

그는 일본 사례를 들며 "일본은 1주일 단위로 정유사가 주유소에 판매하는 가격을 공개하도록 하는데 우리도 그런 방식으로 정유소가 주유소에 공급하는 가격을 투명하게 만들어야 한다"고 강조했다.

이어 "전근대적으로 가격을 정하지 않고 나중에 사후정산해서 가격을 정하는 정유업계, 주유업계는 물론 석유화학업계, 플라스틱 소재부품 업체도 마찬가지"라며 "이런 가격 결정 구조에 대해서도 개선이 필요하다"고 덧붙였다.

유동수 더불어민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB]

유동수 의원은 석유화학제품의 유통 교란 문제를 지적했다. 유 의원은 "지금 석유화학제품 관련해서 일부 유통 교란 문제가 있어 매점매석 하는 경우가 나타나고 있다"며 "이 부분도 매점매석 금지 부분을 강력히 추진하기로 했다"고 말했다.

유 의원은 "좀 더 장기화되면 비축유를 방출하거나 석유화학제품의 공급망을 확대하게 된다면 생활필수품 보건의료, 핵심 산업이나 생활필수품 생산에 최우선 배정을 하는 안들을 지금 마련하고 있다"고 설명했다.

아울러 "수급과 관련해서 에너지 절약 운동을 대대적으로 참여를 확대해 홍보를 강화할 필요가 있다"며 "앞으로 주요 기업과 경제단체 등 에너지절약 간담회를 통해 적극적으로 대국민 홍보를 강화할 예정"이라고 밝혔다.

kimsh@newspim.com

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반포대교 한강 유람선 좌초 원인은 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한강 반포대교 인근에서 발생한 유람선 좌초 사고와 관련, 서울시는 선박이 항로를 벗어나 저수심 구간에 진입한 데다 간조 영향이 겹치며 사고가 발생한 것으로 보고 있다. 29일 서울시에 따르면 전날 오후 8시쯤 반포대교 달빛 무지개 분수 인근을 지나던 이랜드 크루즈 유람선이 강 바닥에 걸려 멈춰섰다. 좌초 지점 수심은 약 1.8m 수준으로 파악됐다. 한강 유람선. [사진=뉴스핌DB] 사고 시점은 인천 앞바다 간조 시간과 맞물렸다. 당시 해수면이 낮아진 상태에서 선박이 평소보다 분수 인근으로 가까이 접근하면서 저수심 구간에 진입한 것으로 추정된다. 해당 선박은 여의도와 반포대교를 오가는 정기 노선을 운항해왔으나, 좌초 지점은 평소 회전 지점과 차이가 있었던 것으로 알려졌다. 좌초된 유람선은 이후 수위가 상승하면서 같은 날 밤 자체 동력으로 이동했다. 시는 선박 자체 결함 가능성은 낮은 것으로 보고 있다. 사고 직후 승객 359명은 구조정으로 옮겨져 모두 구조됐다. 초기 화재 신고는 엔진 출력 과정에서 발생한 연기를 오인한 것으로 확인됐다. 서울시는 운항사 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다. kji01@newspim.com 2026-03-29 15:31
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은행 주담대 금리 7% 돌파 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 시장금리 오름세가 이어지면서 은행권 주택담보대출 금리 상단이 7%대에 진입했다. 중동발 불확실성이 장기화될 경우 영끌족 부담이 더욱 커질 수 있다는 전망이 나온다. 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주담대 금리는 지난 27일 기준 연 4.62~7.01% 수준으로 집계됐다. 이달 중순과 비교하면 최대 0.38%포인트 상승한 수준이다. 서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지. [사진=뉴스핌DB] 농협은행의 'NH주택담보대출(5년 주기형)'은 금리 상단이 7.01%까지 올라섰다. 다른 주요 은행들도 상단이 6%대를 넘기며 전반적인 상승 흐름을 보이고 있다. 이 같은 금리 상승은 채권금리 급등 영향으로 풀이된다. 금융투자협회에 따르면 금융채 5년물(AAA) 금리는 지난 27일 기준 4.119%로, 한 달 전보다 0.5%포인트 이상 상승했다. 가계 이자 부담도 확대되는 추세다. 대출금리가 상승하면서 동일한 조건의 주택담보대출이라도 월 상환액이 크게 늘어나는 구조다. 연체율 역시 상승 흐름을 보이고 있다. 한국은행에 따르면 지난 1월 전국 주담대 연체율은 0.29%로 전월 대비 상승했다. 서울 지역 연체율도 같은 기간 0.32%에서 0.35%로 높아졌다. 시장에서는 금리 상승 흐름이 당분간 이어질 가능성이 크다는 전망이 나온다. 중동 리스크에 따른 유가 상승과 인플레이션 우려가 채권금리를 자극하면서 대출금리에도 영향을 미치는 구조다. kji01@newspim.com 2026-03-29 10:05

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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