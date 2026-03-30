민주 "석유 사후정산제 1~2주로 단축...석화제품 매점매석 금지 강력 추진"

민주 중동전쟁 경제대응 특위 킥오프 회의 개최

매점매석 금지·에너지절약 강화 등 강조

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 중동전쟁 경제대응 특별위원회가 30일 킥오프 회의를 열고 석유 및 석유화학제품 유통 구조 개선과 매점매석 금지 방안을 논의했다.

김남근 의원은 이날 회의 후 브리핑에서 정유업계와 주유소 업계 간 거래 구조 개선 필요성을 강조했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김남근 더불어민주당 의원. 2025.10.28 mironj19@newspim.com

김 의원은 "정유업계와 주유소 업계 사이 가장 문제가 되는 것 중 하나가 전속거래"라며 "100% 한쪽 제품만 사도록 돼있고 사후 정산을 하는데 입고 후 한 달에서 최대 2개월 후에 정산하다보니 주유소 업계는 예측 가능한 가격으로 소비자에게 판매하기 어렵다"고 지적했다.

김 의원은 "적어도 사후정산제를 1~2주 단위로 폭을 줄이면 입고 가격과 정산 가격 차이가 줄어든다"며 "거래 구조를 개선하고 전속 거래도 개선해 다른 업체 제품을 살 수 있도록 해야 한다"고 밝혔다.

그는 일본 사례를 들며 "일본은 1주일 단위로 정유사가 주유소에 판매하는 가격을 공개하도록 하는데 우리도 그런 방식으로 정유소가 주유소에 공급하는 가격을 투명하게 만들어야 한다"고 강조했다.

이어 "전근대적으로 가격을 정하지 않고 나중에 사후정산해서 가격을 정하는 정유업계, 주유업계는 물론 석유화학업계, 플라스틱 소재부품 업체도 마찬가지"라며 "이런 가격 결정 구조에 대해서도 개선이 필요하다"고 덧붙였다.

유동수 더불어민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB]

유동수 의원은 석유화학제품의 유통 교란 문제를 지적했다. 유 의원은 "지금 석유화학제품 관련해서 일부 유통 교란 문제가 있어 매점매석 하는 경우가 나타나고 있다"며 "이 부분도 매점매석 금지 부분을 강력히 추진하기로 했다"고 말했다.

유 의원은 "좀 더 장기화되면 비축유를 방출하거나 석유화학제품의 공급망을 확대하게 된다면 생활필수품 보건의료, 핵심 산업이나 생활필수품 생산에 최우선 배정을 하는 안들을 지금 마련하고 있다"고 설명했다.

아울러 "수급과 관련해서 에너지 절약 운동을 대대적으로 참여를 확대해 홍보를 강화할 필요가 있다"며 "앞으로 주요 기업과 경제단체 등 에너지절약 간담회를 통해 적극적으로 대국민 홍보를 강화할 예정"이라고 밝혔다.

kimsh@newspim.com