민주, 충북지사 후보 결선 투표로 결정...'노영민 vs 신용한' 진출

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 중앙당 선거관리위원회는 27일 충북지사 후보 본경선 결과 노영민 후보와 신용한 후보(기호순)가 결선 투표에 진출했다고 밝혔다.
본경선에는 노 후보, 신 후보와 송기섭 후보, 한범덕 후보가 나선 바 있다.
본경선은 지난 25~27일까지 권리당원 선거인단 30%와 국민 여론조사 선거인단 70%로 진행됐다.
결선 투표는 오는 4월 2일부터 4일까지 진행된다.
kimsh@newspim.com
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 더불어민주당 중앙당 선거관리위원회는 27일 충북지사 후보 본경선 결과 노영민 후보와 신용한 후보(기호순)가 결선 투표에 진출했다고 밝혔다.
본경선에는 노 후보, 신 후보와 송기섭 후보, 한범덕 후보가 나선 바 있다.
본경선은 지난 25~27일까지 권리당원 선거인단 30%와 국민 여론조사 선거인단 70%로 진행됐다.
결선 투표는 오는 4월 2일부터 4일까지 진행된다.
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